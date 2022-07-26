https://ukraina.ru/20220726/1036825822.html

Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - 26.07.2022 Украина.ру

Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

У беженцев с Украины покинувших родные города, на Западе отбирают детей по совершенно незначительным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-07-26T06:30

2022-07-26T06:30

2022-07-26T06:30

новости

рогов

беженцы

запад

европа

дети

запорожская область

киев

днепропетровск

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По его словам, на данный момент известно о 79 подобных случаях, жертвами которых стали жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины."Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка", - сказал Рогов, уточнив, что наибольшее число изъятия детей из семьи зафиксировано в Германии.Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум, предположительно, состоится осенью.

https://ukraina.ru/20220713/1036270366.html

https://ukraina.ru/20220723/1036792068.html

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новости, рогов, беженцы, запад, европа, дети, запорожская область, киев, днепропетровск