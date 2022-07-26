Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
У беженцев с Украины покинувших родные города, на Западе отбирают детей по совершенно незначительным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, на данный момент известно о 79 подобных случаях, жертвами которых стали жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.
"Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка", - сказал Рогов, уточнив, что наибольшее число изъятия детей из семьи зафиксировано в Германии.
Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум, предположительно, состоится осенью.
13 июля, 15:15Владимир Рогов: Режим Зеленского стал террористическимТолько неотвратимость максимально жесткого наказания может остановить действия, которые проводятся в отношении мирных людей со стороны террористов и боевиков. И наказание будет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов