Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - 26.07.2022 Украина.ру
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Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - 26.07.2022 Украина.ру
Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
У беженцев с Украины покинувших родные города, на Западе отбирают детей по совершенно незначительным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-07-26T06:30
2022-07-26T06:30
новости
рогов
беженцы
запад
европа
дети
запорожская область
киев
днепропетровск
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По его словам, на данный момент известно о 79 подобных случаях, жертвами которых стали жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины."Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка", - сказал Рогов, уточнив, что наибольшее число изъятия детей из семьи зафиксировано в Германии.Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум, предположительно, состоится осенью.
https://ukraina.ru/20220713/1036270366.html
https://ukraina.ru/20220723/1036792068.html
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новости, рогов, беженцы, запад, европа, дети, запорожская область, киев, днепропетровск

Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

06:30 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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У беженцев с Украины покинувших родные города, на Западе отбирают детей по совершенно незначительным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, на данный момент известно о 79 подобных случаях, жертвами которых стали жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.
"Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка", - сказал Рогов, уточнив, что наибольшее число изъятия детей из семьи зафиксировано в Германии.
Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум, предположительно, состоится осенью.
Владимир Рогов интервью
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Артек - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 11:29
Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
 
НовостиРоговбеженцыЗападЕвропадетиЗапорожская областьКиевДнепропетровск
 
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