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Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"
Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу" - 23.07.2022 Украина.ру
Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"
Задача мира – не прикончить США, а плавно перехватить у них управление. Причем сделать это лучше всего по мотивам "Кавказской пленницы". Такую идею в интервью изданию Украина.ру озвучил политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
2022-07-23T05:45
2022-07-23T05:45
2022-07-23T05:45
новости
депутат
олег матвейчев
америка
сша
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А дальше, продолжил он, "больную" нужно аккуратно усадить в уголке, чтобы никого не тревожила. Вот только такой вариант, констатировал сам Матвейчев, будет тяжело реализуем, поскольку Америка "буйная в своем сумасшествии", и поняв, что у нее ничего не получается на Украине, развяжет еще более масштабную войну, лишь бы не удержать свое место."По-тихому они не хотят уступать. Поэтому, конечно, придётся по-громкому", - резюмировал он.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, олег матвейчев, америка, сша
Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"
Задача мира – не прикончить США, а плавно перехватить у них управление. Причем сделать это лучше всего по мотивам "Кавказской пленницы". Такую идею в интервью изданию Украина.ру озвучил политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
"Без шума и пыли, аккуратненько ее (Америку – ред.) под белые рученьки посадить, как в "Кавказской пленнице" Шурика, когда связали, привезли в психбольницу, и он там кричит, что-то рассказывает. А доктор с ним аккуратненько: голубчик, да-да, ты царь, ты самый главный, ты замечательный. Вот Америку так же определить в пятую палату: вы самые главные, вы исключительная нация", - предложил депутат.
А дальше, продолжил он, "больную" нужно аккуратно усадить в уголке, чтобы никого не тревожила. Вот только такой вариант, констатировал сам Матвейчев, будет тяжело реализуем, поскольку Америка "буйная в своем сумасшествии", и поняв, что у нее ничего не получается на Украине, развяжет еще более масштабную войну, лишь бы не удержать свое место.
"По-тихому они не хотят уступать. Поэтому, конечно, придётся по-громкому", - резюмировал он.