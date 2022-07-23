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Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"

Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу" - 23.07.2022 Украина.ру

Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"

Задача мира – не прикончить США, а плавно перехватить у них управление. Причем сделать это лучше всего по мотивам "Кавказской пленницы". Такую идею в интервью изданию Украина.ру озвучил политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев

2022-07-23T05:45

2022-07-23T05:45

2022-07-23T05:45

новости

депутат

олег матвейчев

америка

сша

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А дальше, продолжил он, "больную" нужно аккуратно усадить в уголке, чтобы никого не тревожила. Вот только такой вариант, констатировал сам Матвейчев, будет тяжело реализуем, поскольку Америка "буйная в своем сумасшествии", и поняв, что у нее ничего не получается на Украине, развяжет еще более масштабную войну, лишь бы не удержать свое место."По-тихому они не хотят уступать. Поэтому, конечно, придётся по-громкому", - резюмировал он.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, олег матвейчев, америка, сша