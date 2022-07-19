В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036567203.html
В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре - 19.07.2022 Украина.ру
В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе – фейк. Такое заявление 19 июля сделал начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко, пишут РИА Новости.
2022-07-19T07:56
2022-07-19T07:56
новости
расследование
следствие
мариуполь
театр
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/72/1033667277_0:21:1363:787_1920x0_80_0_0_38cf3159fee143c1f6f699541842f3c4.jpg
Он подчеркнул, что в уголовном деле также имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание театра ящики. По версии следствия, именно их содержимое и сдетонировало.Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. Киев и коллективный Запад обвинили в произошедшем российских военных, которые якобы ударили по этому объекту, зная, что внутри находятся мирные люди. В Минобороны РФ назвали это заявление не соответствующим действительности. По версии следствия, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова", расследование продолжается.
https://ukraina.ru/20220719/1036547283.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/72/1033667277_143:0:1218:806_1920x0_80_0_0_49a9d4506c2e9181667bc1e134aabd26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, расследование, следствие, мариуполь, театр, взрыв

В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре

07:56 19.07.2022
 
© Украина.руМариуполь разрушенные дома обстрел ВСУ
Мариуполь разрушенные дома обстрел ВСУ
© Украина.ру
Читать в
Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе – фейк. Такое заявление 19 июля сделал начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко, пишут РИА Новости.

"Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", - сказал Куцурубенко.

Он подчеркнул, что в уголовном деле также имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание театра ящики. По версии следствия, именно их содержимое и сдетонировало.
Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. Киев и коллективный Запад обвинили в произошедшем российских военных, которые якобы ударили по этому объекту, зная, что внутри находятся мирные люди. В Минобороны РФ назвали это заявление не соответствующим действительности. По версии следствия, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова", расследование продолжается.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:45
"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен ДонбассДонбасс был нужен киевскому режиму только для того, чтобы оттянуть время и уничтожить всю инфраструктуру городов, но к концу августа вся территория будет освобождена, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
 
НовостиРасследованиеследствиеМариупольтеатрвзрыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
09:05Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
09:00Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
08:45Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
08:41Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
08:30Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты
08:27Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
08:15Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
08:14Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
08:00Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
08:00Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
07:56В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
07:46Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
07:45"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс
07:40"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
07:30Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
07:23Херсонская область усиливает работу ПВО
07:17Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть
Лента новостейМолния