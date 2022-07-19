https://ukraina.ru/20220719/1036567203.html

В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре

В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре - 19.07.2022 Украина.ру

В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре

Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе – фейк. Такое заявление 19 июля сделал начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко, пишут РИА Новости.

2022-07-19T07:56

2022-07-19T07:56

2022-07-19T07:56

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расследование

следствие

мариуполь

театр

взрыв

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Он подчеркнул, что в уголовном деле также имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание театра ящики. По версии следствия, именно их содержимое и сдетонировало.Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. Киев и коллективный Запад обвинили в произошедшем российских военных, которые якобы ударили по этому объекту, зная, что внутри находятся мирные люди. В Минобороны РФ назвали это заявление не соответствующим действительности. По версии следствия, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова", расследование продолжается.

https://ukraina.ru/20220719/1036547283.html

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новости, расследование, следствие, мариуполь, театр, взрыв