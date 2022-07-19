В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
© Украина.руМариуполь разрушенные дома обстрел ВСУ
© Украина.ру
Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе – фейк. Такое заявление 19 июля сделал начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко, пишут РИА Новости.
"Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", - сказал Куцурубенко.
Он подчеркнул, что в уголовном деле также имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание театра ящики. По версии следствия, именно их содержимое и сдетонировало.
Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. Киев и коллективный Запад обвинили в произошедшем российских военных, которые якобы ударили по этому объекту, зная, что внутри находятся мирные люди. В Минобороны РФ назвали это заявление не соответствующим действительности. По версии следствия, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова", расследование продолжается.
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