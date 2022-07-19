https://ukraina.ru/20220719/1036544341.html

"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ

"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру

"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ

Армия киевского режима выполняет поставленную США задачу, которая заключается не в минимизации своих потерь, а в максимальном затягивании конфликта. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T07:15

2022-07-19T07:15

2022-07-19T07:15

спецоперация

новости

рожин

потери всу

сша

киевский режим

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Он добавил, что в потери армии киевского режима не слишком волнуют американских стратегов, поэтому военные действия будут продолжаться.По словам Рожина, военные потери ВСУ достигают 20 тысяч человек в месяц.Эксперт добавил, что Россия предлагает альтернативу в виде переговоров, и одновременно продолжает "организованно перемалывать" военные формирования киевского режима.По его словам, украинская армия подобна смертнику в машине со взрывчаткой, направленному на Россию.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рожин, потери всу, сша, киевский режим