"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ
Армия киевского режима выполняет поставленную США задачу, которая заключается не в минимизации своих потерь, а в максимальном затягивании конфликта. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T07:15
2022-07-19T07:15
спецоперация
новости
рожин
потери всу
сша
киевский режим
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Он добавил, что в потери армии киевского режима не слишком волнуют американских стратегов, поэтому военные действия будут продолжаться.По словам Рожина, военные потери ВСУ достигают 20 тысяч человек в месяц.Эксперт добавил, что Россия предлагает альтернативу в виде переговоров, и одновременно продолжает "организованно перемалывать" военные формирования киевского режима.По его словам, украинская армия подобна смертнику в машине со взрывчаткой, направленному на Россию.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html
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новости, рожин, потери всу, сша, киевский режим

"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ

07:15 19.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПохоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших
Похоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Армия киевского режима выполняет поставленную США задачу, которая заключается не в минимизации своих потерь, а в максимальном затягивании конфликта. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что в потери армии киевского режима не слишком волнуют американских стратегов, поэтому военные действия будут продолжаться.
По словам Рожина, военные потери ВСУ достигают 20 тысяч человек в месяц.

Если война продолжиться и дальше, можете прикинуть, сколько будет еще уничтожено солдат, офицеров, сколько сопутствующих потерь в рамках стратегии войны до последнего украинца. Надо прямо говорить – тут речь идет об уничтожении десятков тысяч солдат и офицеров противника.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Эксперт добавил, что Россия предлагает альтернативу в виде переговоров, и одновременно продолжает "организованно перемалывать" военные формирования киевского режима.
Похоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:45Спецоперация
Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине
По его словам, украинская армия подобна смертнику в машине со взрывчаткой, направленному на Россию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиРожинпотери ВСУСШАкиевский режим
 
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