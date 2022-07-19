https://ukraina.ru/20220719/1036544341.html
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ
Армия киевского режима выполняет поставленную США задачу, которая заключается не в минимизации своих потерь, а в максимальном затягивании конфликта. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T07:15
2022-07-19T07:15
2022-07-19T07:15
спецоперация
новости
рожин
потери всу
сша
киевский режим
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Он добавил, что в потери армии киевского режима не слишком волнуют американских стратегов, поэтому военные действия будут продолжаться.По словам Рожина, военные потери ВСУ достигают 20 тысяч человек в месяц.Эксперт добавил, что Россия предлагает альтернативу в виде переговоров, и одновременно продолжает "организованно перемалывать" военные формирования киевского режима.По его словам, украинская армия подобна смертнику в машине со взрывчаткой, направленному на Россию.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, потери всу, сша, киевский режим
"Не выбор Украины": Рожин рассказал, кто несёт ответственность за большие потери ВСУ
Армия киевского режима выполняет поставленную США задачу, которая заключается не в минимизации своих потерь, а в максимальном затягивании конфликта. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что в потери армии киевского режима не слишком волнуют американских стратегов, поэтому военные действия будут продолжаться.
По словам Рожина, военные потери ВСУ достигают 20 тысяч человек в месяц.
Если война продолжиться и дальше, можете прикинуть, сколько будет еще уничтожено солдат, офицеров, сколько сопутствующих потерь в рамках стратегии войны до последнего украинца. Надо прямо говорить – тут речь идет об уничтожении десятков тысяч солдат и офицеров противника.
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Эксперт добавил, что Россия предлагает альтернативу в виде переговоров, и одновременно продолжает "организованно перемалывать" военные формирования киевского режима.
По его словам, украинская армия подобна смертнику в машине со взрывчаткой, направленному на Россию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.