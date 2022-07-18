https://ukraina.ru/20220718/1036533277.html

Песков назвал условие завершения спецоперации

Стало известно, при каком условии завершится спецоперация

Песков назвал условие завершения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 июля в интервью Гостелерадио Ирана, что четких временных рамок у спецоперации на Украине нет

2022-07-18T11:55

2022-07-18T11:55

2022-07-18T11:55

спецоперация

новости

песков

украина

россия

иран

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Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.Он отметил, что вооружённые силы работают аккуратно, используя высокоточное оружие и исключая удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне.Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ukraina.ru/20220718/1036518930.html

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новости, песков, украина, россия, иран