https://ukraina.ru/20220718/1036533277.html
Песков назвал условие завершения спецоперации
Стало известно, при каком условии завершится спецоперация
Песков назвал условие завершения спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 июля в интервью Гостелерадио Ирана, что четких временных рамок у спецоперации на Украине нет
2022-07-18T11:55
2022-07-18T11:55
2022-07-18T11:55
спецоперация
новости
песков
украина
россия
иран
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Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.Он отметил, что вооружённые силы работают аккуратно, используя высокоточное оружие и исключая удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне.Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ukraina.ru/20220718/1036518930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, украина, россия, иран
Песков назвал условие завершения спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 июля в интервью Гостелерадио Ирана, что четких временных рамок у спецоперации на Украине нет
Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.
У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.
Он отметил, что вооружённые силы работают аккуратно, используя высокоточное оружие и исключая удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".