Стало известно, при каком условии завершится спецоперация
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220718/1036533277.html
Песков назвал условие завершения спецоперации
Стало известно, при каком условии завершится спецоперация
Песков назвал условие завершения спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 июля в интервью Гостелерадио Ирана, что четких временных рамок у спецоперации на Украине нет
2022-07-18T11:55
2022-07-18T11:55
спецоперация
новости
песков
украина
россия
иран
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Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.Он отметил, что вооружённые силы работают аккуратно, используя высокоточное оружие и исключая удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне.Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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новости, песков, украина, россия, иран

Песков назвал условие завершения спецоперации

11:55 18.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 июля в интервью Гостелерадио Ирана, что четких временных рамок у спецоперации на Украине нет
Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.
У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.
Он отметил, что вооружённые силы работают аккуратно, используя высокоточное оружие и исключая удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
07:16
Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на УкраинеБывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что российско-украинский конфликт в скором времени перейдет в "замороженную" фазу. Конкретные сроки он сообщил Insider 17 июля
 
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