https://ukraina.ru/20220715/1036443684.html

Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России - 15.07.2022 Украина.ру

Канада расширила санкции против России

Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны

2022-07-15T07:59

2022-07-15T07:59

2022-07-15T08:13

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санкции

канада

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В список ограничительных мер попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.Канада также запретила оказание некоторых промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

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новости, санкции, канада