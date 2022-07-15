Канада расширила санкции против России - 15.07.2022 Украина.ру
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Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - 15.07.2022 Украина.ру
Канада расширила санкции против России
Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны
2022-07-15T07:59
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новости
санкции
канада
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В список ограничительных мер попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.Канада также запретила оказание некоторых промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
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новости, санкции, канада

Канада расширила санкции против России

07:59 15.07.2022 (обновлено: 08:13 15.07.2022)
 
© CC0, PixabayКанада флаг
Канада флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны
В список ограничительных мер попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.
Канада также запретила оказание некоторых промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
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