https://ukraina.ru/20220715/1036443684.html
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - 15.07.2022 Украина.ру
Канада расширила санкции против России
Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны
2022-07-15T07:59
2022-07-15T07:59
2022-07-15T08:13
новости
санкции
канада
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В список ограничительных мер попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.Канада также запретила оказание некоторых промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, канада
Канада расширила санкции против России
07:59 15.07.2022 (обновлено: 08:13 15.07.2022)
Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны
В список ограничительных мер попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.
Канада также запретила оказание некоторых промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.