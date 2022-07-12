«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19 - 13.07.2022 Украина.ру
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«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19
«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19 - 13.07.2022 Украина.ру
«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19
США не входят в соответствующие организации, которые запрещают разрабатывать биооружие, поэтому они могли разрабатывать COVID-19, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-07-12T06:00
2022-07-13T11:11
новости
covid-19
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США развернули по&nbsp;всему миру, в&nbsp;том числе на&nbsp;Украине, целую сеть биолабораторий и&nbsp;фактически создавали в&nbsp;них новое биологическое оружие.По мнению Федорова, COVID-19 был разработан США.По его словам, Соединенные Штаты ничего не&nbsp;нарушили, никакой закон, разрабатывая биологическое оружие, оно не&nbsp;запрещено по&nbsp;умолчанию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20210820/1032091723.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, covid-19

«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19

06:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в ГКБ №40
Лечение больных COVID-19 в ГКБ №40 - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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США не входят в соответствующие организации, которые запрещают разрабатывать биооружие, поэтому они могли разрабатывать COVID-19, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США развернули по всему миру, в том числе на Украине, целую сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие.
По мнению Федорова, COVID-19 был разработан США.
«В целом, конечно — это военное оружие. Никто не отказывается от военных разработок в области биологического оружия, тем более, США не входят в соответствующие организации, которые запрещают это разрабатывать, специально не подписали эти документы, в отличие от России», — сказал Федоров.
Вакцина вакцинация коронавирус
20 августа 2021, 07:44
Борьба с COVID-19: BioNTech выходит из тени Pfizer, а ЕС признал «ковид-паспорта» Украины, Турции и Северной МакедонииВ Германии решили напомнить, что разработчиком вакцины Comirnaty является немецкая компания BioNTech, тогда как американский концерн Pfizer подключился лишь на этапе клинических испытаний препарата
По его словам, Соединенные Штаты ничего не нарушили, никакой закон, разрабатывая биологическое оружие, оно не запрещено по умолчанию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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