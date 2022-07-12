«Это военное оружие»: депутат Госдумы рассказал, кто создал COVID-19
06:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
США не входят в соответствующие организации, которые запрещают разрабатывать биооружие, поэтому они могли разрабатывать COVID-19, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США развернули по всему миру, в том числе на Украине, целую сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие.
По мнению Федорова, COVID-19 был разработан США.
«В целом, конечно — это военное оружие. Никто не отказывается от военных разработок в области биологического оружия, тем более, США не входят в соответствующие организации, которые запрещают это разрабатывать, специально не подписали эти документы, в отличие от России», — сказал Федоров.
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По его словам, Соединенные Штаты ничего не нарушили, никакой закон, разрабатывая биологическое оружие, оно не запрещено по умолчанию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.