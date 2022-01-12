Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с журналистом Украина.ру Романом Гнатюком прокомментировал заявление США о том, что Россия должна предоставить разъяснения по поводу военных учений на собственной территории

Также в студии обсудили военную помощь США Украине и ответственность Польши за гибель беженцев на границе с Белоруссией.

0:32 — Экономические меры по ликвидации иностранного влияния на Россию;

3:02 — Военные меры по ликвидации иностранного влияния; 10:40 — Тайная военная помощь Украине — это уже НАТО+?;

15:16 — Ответит ли Польша за предположительный расстрел беженцев? Напомним, 12 января официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит.