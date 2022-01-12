Также в студии обсудили военную помощь США Украине и ответственность Польши за гибель беженцев на границе с Белоруссией.
0:32 — Экономические меры по ликвидации иностранного влияния на Россию;
3:02 — Военные меры по ликвидации иностранного влияния;
10:40 — Тайная военная помощь Украине — это уже НАТО+?;
15:16 — Ответит ли Польша за предположительный расстрел беженцев?
Напомним, 12 января официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит.