Политолог Ростислав Ищенко 9 июля объяснил, зачем представители ЛДНР выступили с инициативой включить США в «нормандский формат»

Кроме того, эксперт спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в Афганистане после ухода США.

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Делегаты афганского движения «Талибан»* по итогам переговоров в Москве раскрыли планы насчет Афганистана и других стран. В частности, представители движения заверили, что его войска не намерены нарушать целостность государств Средней Азии. Кроме того, представители движения заверили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Они также пообещали, что обеспечат работу погранпереходов с соседними странами в штатном режиме.

*Деятельность организации запрещена в РФ.