0:50 — Как власти РБ оценивают кризис в стране.
10:40 — Как должна проходить конституционная реформа.
20:07 — С кем должны разговаривать белорусские власти?
27:35 — Россия как гарант безопасности для Лукашенко.
36:48 — Как РФ может повлиять на белорусский кризис.
43:49 — Горизонтальные профессиональные отношения между гражданами России и РБ.
56:30 — «Славянский базар» как замена Евровидению.
Напомним, как сообщил помощник Лукашенко по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский, в 2020 году РБ пережила по крайней мере три вызова.
По словам Бельского, самым тяжелым из них оказались массовые протесты после президентских выборов. Другим вызовом для экономики стала пандемия коронавируса.
Помимо этого, в начале года в стране не были заключены контракты по поставке нефти, поэтому белорусская экономика в значительной степени столкнулась с риском недопоставок сырья.
Протесты в стране продолжаются с начала августа 2020 года. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и новых выборов.