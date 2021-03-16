О том, есть ли безболезненный выход из кризиса в Белоруссии, в дебатах на Украине.ру дискутировали генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и политолог Дмитрий Болкунец

0:50​ — Как власти РБ оценивают кризис в стране.

10:40​ — Как должна проходить конституционная реформа.

20:07​ — С кем должны разговаривать белорусские власти?

27:35​ — Россия как гарант безопасности для Лукашенко.

36:48​ — Как РФ может повлиять на белорусский кризис.

43:49​ — Горизонтальные профессиональные отношения между гражданами России и РБ.

56:30​ — «Славянский базар» как замена Евровидению.

Напомним, как сообщил помощник Лукашенко по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский, в 2020 году РБ пережила по крайней мере три вызова. «Воевать будем отсюда». Секретный указ Лукашенко об участии армии в противостоянии протестам © president.gov.by

По словам Бельского, самым тяжелым из них оказались массовые протесты после президентских выборов. Другим вызовом для экономики стала пандемия коронавируса.

Помимо этого, в начале года в стране не были заключены контракты по поставке нефти, поэтому белорусская экономика в значительной степени столкнулась с риском недопоставок сырья.

Протесты в стране продолжаются с начала августа 2020 года. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и новых выборов.