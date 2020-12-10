Эксперт ответил на следующие вопросы:
— Какие услуги социального обеспечения получают мигранты на разных этапах легализации?
— Насколько мигранты защищены социально?
— Повлияет ли на пересечение границы украинский локдаун?
— Как въехать на Украину гражданину России и какие документы для этого нужны?
— Как вообще пандемия COVID-19 повлияла на миграцию в Россию и на легализацию мигрантов внутри страны?
Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальным структурам регионов, в которые приезжает больше всего мигрантов, нужно оказать дополнительную поддержку, так как рост миграции негативно сказывается на социальном обеспечении граждан РФ в регионах. При этом из-за нагрузки на соцслужбы полноценных услуг не получают ни иностранцы, ни местные жители.