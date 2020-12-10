Директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов прокомментировал актуальные темы в сфере миграции в спецпроекте «Новый гражданин» YouTube-канала издания Украина.ру

Эксперт ответил на следующие вопросы:

— Какие услуги социального обеспечения получают мигранты на разных этапах легализации?

— Насколько мигранты защищены социально?

— Повлияет ли на пересечение границы украинский локдаун?

— Как въехать на Украину гражданину России и какие документы для этого нужны? Миграция в РФ: как режиссер из Запорожья покорила Москву © Скриншот из видео Украина.ру

— Как вообще пандемия COVID-19 повлияла на миграцию в Россию и на легализацию мигрантов внутри страны?

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальным структурам регионов, в которые приезжает больше всего мигрантов, нужно оказать дополнительную поддержку, так как рост миграции негативно сказывается на социальном обеспечении граждан РФ в регионах. При этом из-за нагрузки на соцслужбы полноценных услуг не получают ни иностранцы, ни местные жители.