— Может ли теракт в Луцке быть постановкой?
— Захват автобуса в Луцке: правильно ли действовала полиция?
— Насколько серьезна проблема терроризма на Украине?
21 июля в Луцке неоднократно судимый Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Это был рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко — Красиловка. Внутри находились 13 человек.
Преступник требовал от председателей судов, глав министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинских олигархов выложить на YouTube ролики со словами «Я террорист в законе».
От президента Украины Владимира Зеленского захватчик потребовал опубликовать видеообращение с текстом «Фильм „Земляне" 2005 года смотреть всем». В противном случае он пригрозил взорвать имеющиеся у него бомбы.
Преступник несколько раз стрелял в сторону правоохранителей, бросал из окон автобуса взрывпакеты и пытался сбить полицейский беспилотник. Луцкий террорист отпустил часть заложников после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
После чего президент Украины выполнил одно из требований террориста — записал видеопризыв смотреть фильм «Земляне». В результате преступник сдался, и спустя 12 часов заложники были освобождены. Полиция предъявила Максиму Кривошу обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия.
Также Ростислав Ищенко рассказал об итогах правления партии "Слуга народа" и объяснил, почему Трамп проводит антикитайскую политику. Напомним, 21 июля 2019 года на Украине прошли досрочные парламентские выборы.
Год назад партия Владимира Зеленского впервые в новейшей истории страны получила абсолютное большинство в парламенте. По данным опроса группы «Рейтинг», поддержка среди граждан партии «Слуга народа» составляет менее 30%. А в украинских СМИ все чаще поднимают тему очередного роспуска Верховной Рады.
Напомним, США потребовали от Китая закрыть генконсульство, расположенное в Хьюстоне. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.