В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский допустил ошибку, выполнив требование террориста. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов

— Может ли теракт в Луцке быть постановкой?

— Захват автобуса в Луцке: правильно ли действовала полиция?

— Насколько серьезна проблема терроризма на Украине?

21 июля в Луцке неоднократно судимый Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Это был рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко — Красиловка. Внутри находились 13 человек.

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине ©

От президента Украины Владимира Зеленского захватчик потребовал опубликовать видеообращение с текстом «Фильм „Земляне" 2005 года смотреть всем». В противном случае он пригрозил взорвать имеющиеся у него бомбы.

Преступник несколько раз стрелял в сторону правоохранителей, бросал из окон автобуса взрывпакеты и пытался сбить полицейский беспилотник. Луцкий террорист отпустил часть заложников после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

После чего президент Украины выполнил одно из требований террориста — записал видеопризыв смотреть фильм «Земляне». В результате преступник сдался, и спустя 12 часов заложники были освобождены. Полиция предъявила Максиму Кривошу обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия.

Также Ростислав Ищенко рассказал об итогах правления партии "Слуга народа" и объяснил, почему Трамп проводит антикитайскую политику. Напомним, 21 июля 2019 года на Украине прошли досрочные парламентские выборы.

Год назад партия Владимира Зеленского впервые в новейшей истории страны получила абсолютное большинство в парламенте. По данным опроса группы «Рейтинг», поддержка среди граждан партии «Слуга народа» составляет менее 30%. А в украинских СМИ все чаще поднимают тему очередного роспуска Верховной Рады.

Напомним, США потребовали от Китая закрыть генконсульство, расположенное в Хьюстоне. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.