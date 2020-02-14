В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко подробно рассказал:

«Ищенко о главном»: договорятся ли Путин и Лукашенко, спасут ли немцы «Укрзализныцю» © Дональда Трампа на Украину;

— могут ли США и Россия заключить договор по Украине:

— что последует за экстренным заседанием Совбеза ООН по Украине?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.