Обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook заметил, что мировой кризис и слабость власти обрекают Украину на незавидное будущее

Я год назад говорил, что избрание Зеленского президентом приведет к кризисам по всем направлениям, которые только можно представить. Западные СМИ: Кризис поможет изгоям вернуться в общество © REUTERS, Eduardo Munoz

Но, конечно, невозможно было предвидеть, что это совпадет с серьезнейшим экономическим кризисом в мире из-за пандемии коронавируса. Теперь дело не в том, каковы будут масштабы эпидемии в рамках нашей страны, — а в мировом кризисе, который будет тащить Украину на дно.

Разговоры о том, что кризис — это шанс, конечно, звучат очень красиво и успокоительно, но на самом деле это шанс только для тех стран, которые имеют запасы и способны к кризисному управлению.

Украина явно не из тех государств.