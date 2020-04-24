Я год назад говорил, что избрание Зеленского президентом приведет к кризисам по всем направлениям, которые только можно представить.
Но, конечно, невозможно было предвидеть, что это совпадет с серьезнейшим экономическим кризисом в мире из-за пандемии коронавируса. Теперь дело не в том, каковы будут масштабы эпидемии в рамках нашей страны, — а в мировом кризисе, который будет тащить Украину на дно.
Разговоры о том, что кризис — это шанс, конечно, звучат очень красиво и успокоительно, но на самом деле это шанс только для тех стран, которые имеют запасы и способны к кризисному управлению.
Украина явно не из тех государств.