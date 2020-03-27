Эпидемия эпидемией, а война по расписанию…
Есть такое понятие — бюджет. Американцы запланировали строить в Украине ещё четыре объекта военного предназначения. Отбиваясь от коронавируса у себя в Штатах, они не забывают о планах военного господства.
Под Киевом и Николаевом хотят построить центры боевой подготовки. Будет ещё склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США и модернизация казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки в Киевской области.
На помощь на борьбу с коронавирусом денег за океаном не нашлось. Для себя денег напечатали. Бюджет нужно соблюдать, это план, иначе потом его урежут. А аппетиты военных в Штатах всегда зашкаливали.