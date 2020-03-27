Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на то, что, несмотря на эпидемию коронавируса, работы по возведению четырех военных объектов США на Украине не останавливаются

Эпидемия эпидемией, а война по расписанию…

Есть такое понятие — бюджет. Американцы запланировали строить в Украине ещё четыре объекта военного предназначения. Отбиваясь от коронавируса у себя в Штатах, они не забывают о планах военного господства.

Под Киевом и Николаевом хотят построить центры боевой подготовки. Будет ещё склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США и модернизация казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки в Киевской области.

На помощь на борьбу с коронавирусом денег за океаном не нашлось. Для себя денег напечатали. Бюджет нужно соблюдать, это план, иначе потом его урежут. А аппетиты военных в Штатах всегда зашкаливали.