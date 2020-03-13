Купил активы на дне, второе дно в подарок, правда, в Украине скоро будет и третье дно.
На этой неделе что ни день — то черный. Вот и вчера 12 марта второй раз за текущую неделю обрушились фондовые индексы: в Америке — на 8,8-9,6%, европейские — на 12-16% после решения Дональда Трампа изолировать страну, т.е. запретить въезд иностранцам в США из-за пандемии коронавируса!
Также и котировки Bitcoin вчера обвалились на 24%! На рынках обострились проблемы с ликвидностью, проще говоря, денег не хватает закрывать серьёзные бюджетные пробоины. Поэтому, во-первых, продолжает корректироваться золото (очевидно — продают его, чтобы закрывать нехватку валюты).
Во-вторых, вместо покупки наиболее надежных американских гособлигаций «трежерис», наоборот, активизируется их продажа, что свидетельствует о возникшем дефиците денег.
И уже не звучит шуткой фраза: купил активы на дне, второе дно в подарок. Ну, а применимо к Украине можно еще добавить: будет скоро и третье дно. И сколько еще времени мы продолжим падать, каков потенциал снижения, чтобы не угодить в глубокую долговую яму?
Однозначно ответить на эти вопросы очень сложно, т.к. нынешняя тяжелейшая ситуация осложняется резким торможением мировой экономики из-за пандемии коронавируса, а наши украинские рынки максимально зависят от глобальных проблем. Так, что делать? Включать на полную мощность печатный станок, чтобы государство могло выполнять свои обязательства?
Нет, это не выход.
Есть другие сильные антикризисные решения Кабмина, НБУ и Верховной Рады:
1) институциональные: стимулирование потребительского спроса и поддержание реальных доходов граждан (прежде всего, это обеспечение доступной ипотеки, а также внедрение эффективных методов кредитования украинского производителя);
2) законодательные: принятие проекта Закона «О рынках капитала» для формирования понятных и прозрачных «правил игры» на национальных рынках капитала, исключающих коррупционные схемы;
3) структурные: конкретные оперативные преобразования естественных монополий, в частности, в «Нафтогазе», «УЗ» и облэнерго.
Решится на эти преобразования Кабмин Д.Шмыгаля? Думаю, нет. В первую голову потому, что компетенции не хватает, а также нет политической воли. К чему приведет их бездействие, не сомневаюсь, всем понятно. Значит, надо самому обществу принимать решения, как выдвигать «наверх» профессионалов с опытом и политической волей. Никто другой уже не поможет.