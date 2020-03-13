Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что Украину ждет сильнейший кризис, поскольку нынешнему Кабмину не хватает политической воли и компетенции, чтобы выработать и воплотить в жизнь необходимые меры для спасения экономики страны

Купил активы на дне, второе дно в подарок, правда, в Украине скоро будет и третье дно.

На этой неделе что ни день — то черный. Вот и вчера 12 марта второй раз за текущую неделю обрушились фондовые индексы: в Америке — на 8,8-9,6%, европейские — на 12-16% после решения Дональда Трампа изолировать страну, т.е. запретить въезд иностранцам в США из-за пандемии коронавируса!

Также и котировки Bitcoin вчера обвалились на 24%! На рынках обострились проблемы с ликвидностью, проще говоря, денег не хватает закрывать серьёзные бюджетные пробоины. Поэтому, во-первых, продолжает корректироваться золото (очевидно — продают его, чтобы закрывать нехватку валюты).

Во-вторых, вместо покупки наиболее надежных американских гособлигаций «трежерис», наоборот, активизируется их продажа, что свидетельствует о возникшем дефиците денег.

И уже не звучит шуткой фраза: купил активы на дне, второе дно в подарок. Ну, а применимо к Украине можно еще добавить: будет скоро и третье дно. И сколько еще времени мы продолжим падать, каков потенциал снижения, чтобы не угодить в глубокую долговую яму?

Однозначно ответить на эти вопросы очень сложно, т.к. нынешняя тяжелейшая ситуация осложняется резким торможением мировой экономики из-за пандемии коронавируса, а наши украинские рынки максимально зависят от глобальных проблем. Так, что делать? Включать на полную мощность печатный станок, чтобы государство могло выполнять свои обязательства? Между дефолтом и МВФ. Что может спасти Украину от экономической катастрофы? © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Нет, это не выход.

Есть другие сильные антикризисные решения Кабмина, НБУ и Верховной Рады:

1) институциональные: стимулирование потребительского спроса и поддержание реальных доходов граждан (прежде всего, это обеспечение доступной ипотеки, а также внедрение эффективных методов кредитования украинского производителя);

2) законодательные: принятие проекта Закона «О рынках капитала» для формирования понятных и прозрачных «правил игры» на национальных рынках капитала, исключающих коррупционные схемы;

3) структурные: конкретные оперативные преобразования естественных монополий, в частности, в «Нафтогазе», «УЗ» и облэнерго.

Решится на эти преобразования Кабмин Д.Шмыгаля? Думаю, нет. В первую голову потому, что компетенции не хватает, а также нет политической воли. К чему приведет их бездействие, не сомневаюсь, всем понятно. Значит, надо самому обществу принимать решения, как выдвигать «наверх» профессионалов с опытом и политической волей. Никто другой уже не поможет.