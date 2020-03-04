Депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров на своей странице в соцсети Facebook заметил, что открытая поддержка послами стран Большой семерки нынешнего генпрокурора лишь доказывает наличие внешнего управления на Украине

Увидел фото генерального прокурора Рябошапки с послами G7, которые таким образом продемонстрировали свою поддержку накануне отставки прокурора, и вспомнил Байдена отправляющего в отставку Шокина. «Ничего нового»: Рябошапка уверен, что депутатам не удастся его уволить © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Как по мне, эти два события одного уровня, и в том и в другом случае — вмешательство во внутренние дела Украины. Хотя американцы наверняка так не думают, их вообще раздражает когда украинцы вмешиваются в свои внутренние дела.

Посмотрим, будет завтра (4 марта — ред.) отставка прокурора или нет. Если в отставку отправят Правительство и Генпрокурора, то это будет лишь означать, что Зеленский окончательно сделал ставку на Трампа.

Внешнее управление никуда не денется, а вот управляющий будет другой. Пётру, который Алексеевич, в случае такого сценария будет очень не сладко, Трамп парень не злой, но память у него хорошая.

С правительством все более-менее ясно, завтра, важно посмотреть, что с будет с отставкой Генпрокурора, подписи собраны, постановление зарегистрировали и…