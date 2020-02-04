Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул: позиция Эрдогана обоснована тем, что ослабленная противостоянием с Россией Украина - это идеальная возможность для турок вернуться на утраченные рубежи

Учиться у Эрдогана.

Не успел улечься экспертно-патриотический стон относительно турне Помпео к соседям, как подоспело очередное «предательство».

На этот раз турецкий президент Эрдоган в Киеве сделал серию заявлений антироссийского характера, а накануне зафиксировал смерть «Астанинских соглашений» по Сирии. Все это происходит на фоне острой фазы войны между турецкими и сирийскими войсками.

Вместо того, чтобы возмущаться поведению турецкого начальника, стоит разобраться в его мотивах и многому поучиться.

Во-первых, грамотно играть на противоречиях соседей. Одновременно зарабатывать в газовом бизнесе с Россией и наращивать присутствие на Украине. В Анкаре прекрасно понимают, что в случае краха государственности на украинском кризисе сможет поживиться тот, у кого будут эффективные инструменты влияния. Крымско-татарский «Меджлис» и его вооруженное крыло — это отличный инструмент и если Анкара не будет в этот инструмент инвестировать, то его подберет кто-то другой.

Во-вторых, стоит осознать, что нам никто ничего не должен. Особенно страны, с которыми мы почти тысячу лет не просто воевали, но и которых вышвырнули из северного Причерноморья. Естественно, что ослабленная Украина — это идеальная возможность вернуться туркам на утраченные рубежи. И глупо было бы этим не пользоваться. Чем и занимается Эрдоган — и абсолютно правильно делает.

Итого: По историко-политической логике Турции стоит поучаствовать в распродаже украинских черноземов и стимулировать переселение своих граждан в северное Причерноморье. Чтобы в обозримом будущем появились турецкие с/х и торговые фактории. Одновременно с поддержкой «Меджлиса» и контролем над его вооруженным крылом в условиях украинского неофеодализма возможно создание турецких субъектов внутри Украины. При этом, конечно же, Анкара будет зарабатывать на «Турецком потоке» с Россией. Одно другому не мешает.

Исходя из наших интересов, следует изучать игру Эрдогана в украинском кризисе и понимать какие сделки возможны в будущем, когда неофеодальная реальность Украины обретет легальное оформление и у Анкары появятся собственные субъекты.

Наши предки, кстати, были глубоко прагматичны в отношении Турции и совершенно не стеснялись учиться.

«Чигиринские походы, как и Крымские походы князя Голицына в 1687-1689 годах, а также первый Азовский поход Петра I в 1695 году, выявили несовершенство российских войск и их стратегии, а также заставили царских военных с уважением отзываться о своих противниках. Так, участник Крымских и Азовских походов А.И. Лызлов отдавал должное «вымыслам воинским» османов и отмечал их качество «быти всегда готовым на войну» и «употребляти прудкости дивной в наступлении».

Он также отмечал личное участие султанов в кампаниях, как и их помыслы исключительно «о броне и оружии военном».