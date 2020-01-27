Зеленский и Дуда выступили в Польше по поводу 75-й годовщины Холокоста. Ее отмечают в день освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме.
Правда, слова "Красная армия" ни от Дуды, ни от Зеленского не прозвучало.
Украинский президент лишь скупо перечислил уроженцев Украины, которые "ломали забор" концлагеря. И уточнил, что это был "Первый украинский фронт".
То есть выходит, освобождали Освенцим некие абстрактные украинцы, а не Красная армия.
Да и вообще, заявил Зеленский, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" — то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который это прекратил.
Даже Вятрович не сказал бы лучше.