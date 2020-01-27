Корреспондент издания «Strana.ua» Олеся Медведева на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что президент Зеленский в Польше ни словом не обмолвился, в какой армии служили те украинцы, которые «ломали забор Освенцима»

Зеленский и Дуда выступили в Польше по поводу 75-й годовщины Холокоста. Ее отмечают в день освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме.

Правда, слова "Красная армия" ни от Дуды, ни от Зеленского не прозвучало. «Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Украинский президент лишь скупо перечислил уроженцев Украины, которые "ломали забор" концлагеря. И уточнил, что это был "Первый украинский фронт".

То есть выходит, освобождали Освенцим некие абстрактные украинцы, а не Красная армия.

Да и вообще, заявил Зеленский, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" — то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который это прекратил.

Даже Вятрович не сказал бы лучше.