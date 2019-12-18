«Слуги народа» пошли на позорный шаг.
Они отказали в возвращении законных льгот и компенсаций чернобыльцам, ветеранам войны и труда, людям, имеющим особые заслуги перед Родиной.
У меня не было никаких сомнений, что Верховная Рада выполнит решение Конституционного Суда, исправит ошибки предыдущего режима и восстановит полагающиеся людям социальные гарантии. Однако голосование показало совершенно противоположное — парламент монобольшинства плевать хотел и на граждан, и на решение КСУ.
У людей сейчас единственный вопрос: кого они выбрали в Верховную Раду? Почему те, кто называет себя «слугами народа», не поддерживают решения суда, призванные улучшить жизнь наиболее незащищенных категорий граждан?
И это «слуги народа»? Сегодня они окончательно подтвердили, что забыли про народ.