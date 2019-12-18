Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко возмущен тем, что депутаты монобольшинства в Верховной Раде отказались возвращать льготы и законные компенсации чернобыльцам, ветеранам войны и труда, имеющим особые заслуги перед Украиной

«Слуги народа» пошли на позорный шаг.

Они отказали в возвращении законных льгот и компенсаций чернобыльцам, ветеранам войны и труда, людям, имеющим особые заслуги перед Родиной. В лучших традициях диктатуры. «Слуги народа» не видят необходимости в свободе слова на Украине © Facebook Ольга Василевська-Смаглюк

У меня не было никаких сомнений, что Верховная Рада выполнит решение Конституционного Суда, исправит ошибки предыдущего режима и восстановит полагающиеся людям социальные гарантии. Однако голосование показало совершенно противоположное — парламент монобольшинства плевать хотел и на граждан, и на решение КСУ.

У людей сейчас единственный вопрос: кого они выбрали в Верховную Раду? Почему те, кто называет себя «слугами народа», не поддерживают решения суда, призванные улучшить жизнь наиболее незащищенных категорий граждан?

И это «слуги народа»? Сегодня они окончательно подтвердили, что забыли про народ.