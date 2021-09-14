В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан гражданин РФ Александр Франчетти. Факт задержания официально подтвердили как чешские власти, так и представители России и Украины, направившей запрос на экстрадицию бывшего участника «Крымской весны»

Украина попросила задержать гражданина России Франчетти как активного участника событий февраля-марта 2014 года на Крымском полуострове. Впрочем, сам Александр никогда не скрывал своих политических убеждений: после госпереворота в Киеве уроженец Воронежа и обладатель чешского вида на жительство поехал в Крым, где присоединился к движению воссоединения, создав из двенадцати человек подразделение «Северный ветер». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В интервью крымским журналистам, которое изыскали их чешские коллеги, Франчетти рассказывал о пребывании в Крыму и деятельности своей невооружённой группы активистов: «Наша разведывательная группа состояла из лесников или, если хотите, туристов… Мы брали только тех, кто умеет читать лес и следы. Кроме того, в районе Мекензиевых гор проходит линия высоковольтной электропередачи и рядом с ней газопровод. Это была моя задача — каждый день мы осматривали каждую мачту, чтобы увидеть, нет ли там каких-либо взрывчатых веществ».

В интервью уже собственно чешским журналистам Александр подчеркнул, что не делал ничего противозаконного. Он приехал в Крым самостоятельно, чтобы защитить мирных граждан от предполагаемых атак украинских экстремистов: «Существовала вероятность терактов. Наша группа за месяц обнаружила почти 900 килограмм взрывчатки и около тысячи единиц огнестрельного оружия. Один раз мы задержали группу, готовившую теракты». «Они террористы»: Чешские добровольцы Донбасса оказались под прессом властей Чехии © Александр Чаленко

После событий 2014 года он часто бывал на полуострове, был награжден медалью «За возвращение Крыма» и даже какое-то время работал помощником депутата городского заксобрания Севастополя. В Прагу Александр ездил тоже регулярно, два-три раза в год — в Чехии у него живет дочь, и до сих пор проблем с пересечением границы у него не случалось. МИД России: деструктивная линия Чехии в отношении России не останется без реакции Москвы © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Однако СМИ сообщают, что в поле зрения чешской контрразведки Франчетти попал ещё в 2019 году, а поскольку украинские спецслужбы тесно сотрудничают со своими западными коллегами, запрос на выдачу гражданина России писали в Киеве не вслепую. «Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма»,- подтверждает факт сотрудничества спикер МИД Украины Олег Николаенко.

Теперь Александру Франчетти грозит выдача Украине, неправый суд (о правосудии на нынешней Украине говорить смешно) и жестокое наказание. Сотрудник представительства президента России в Крыму Александр Молохов откровенно сказал агентству РИА «Новости», что Франчетти отправят «на верную смерть». В Чехии задержали россиянина на основании выданного Украиной ордера © СС0, Pixabay

В Киеве празднуют победу, а в России наблюдают за действиями Чехии с недоумением и тревогой. По состоянию на вечер понедельника Чехия не информировала Россию по поводу задержания россиянина по украинскому ордеру, о чем сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с задержанием российского гражданина; инцидент не остался незамеченным и федеральными СМИ.

Но в общем хоре возмущённых голосов наиболее точно обозначил проблему известный социолог и бывший узник ливийской тюрьмы Максим Шугалей. «Задержание российского гражданина в Чехии — это очень опасный прецедент. Это только начало, — сказал Шугалей в комментарии «Федеральному агентству новостей». — Нам необходимо как можно скорее создавать механизмы, чтобы противодействовать фактической системе похищения наших граждан. Нужно жестко реагировать на такие вещи. Иначе, как уже неоднократно предупреждали, наших людей будут задерживать по всему миру». Дмитрий Дробницкий: Ситуация с арестом Франчетти показала, что жить рядом с Украиной становится невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

Чехи прокладывают дорогу террору против российских граждан по всему миру, и здесь вопросы возникают к тому государству, которое должно этих граждан защищать. Если человек сделал свой вклад в воссоединение Крыма — а это считается в России большим праздником и достижением — то вправе ли государство сдавать своего героя врагам? И какова будет конечная цена возможного предательства для всей страны?

Чехия (даже будучи официально признанной в РФ «недружественным государством») продолжает весьма неплохо зарабатывают на русских. Так неужели нельзя — кроме выражения общей озабоченности — как минимум отказался от их туристических услуг или пива? Мы уже обменяли этот нехитрый наборчик на растоптанную память маршала Конева, однако давно пора понять, что вслед за бессловесными памятниками репрессии обрушиваются и на живых людей. Доказано Украиной.