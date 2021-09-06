Отрицание реальности может носить характер психической болезни, а может принимать форму циничного вранья. И если люди обычные - под влиянием бесконечной пропаганды - действительно могут слегка повредиться рассудком, то о лицах, облеченных властью, такое сказать затруднительно. Они врали и врут вполне сознательно

Возьмём, к примеру, господина Зеленского. Давно ли ультраправые безнаказанно громили Офис президента, выбривали стёкла и малевали свастики на фасаде, а в США Владимир Александрович на голубом глазу говорит, будто влияние неонацистов и радикальных националистов в его стране «меньше нуля».

«Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем ни одного шанса», — заявил Зеленский на встрече с лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне. И добавил, что «у народа Украины, который пережил на своей земле Бабий Яр, не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне».

Взять бы Владимира Александровича за шкирку да заставить декламировать вслух антисемитские стихи и высказывания (множество которых спокойно публикуется в украинских соцсетях), потребовать объяснений по поводу официальной глорификации бывших гитлеровцев и исполнителей Холокоста, заставить оправдываться за марши памяти эсэсовцев на улицах украинских городов и бесконечные ксенофобские призывы в СМИ (например, от журналистов Остапа Дроздова или Айдера Муждабаева).

Он врет прямо в глаза, ибо уверен: ему можно врать безо всяких последствий. Майданные пропагандисты прикроют — как раньше они молчали о военных преступлениях ВСУ на Донбассе, о пытках в тюрьмах СБУ и мародерстве добробатов, игнорировали отчеты правозащитников и сообщения независимых журналистов. Тотальная цензура помогает обратить в свою пользу любое позорное деяние или попросту о нем умолчать. Для того и уничтожаются альтернативные источники информации — оппозиционные телеканалы и издания, блокируются сайты и целые социальные сети.

И «демократический» Запад в этом вранье всегда поддержит своих марионеток, потому что сам тот ещё враль. Помните, как шесть пьяных британских солдат устроили пьяный дебош в эстонском поезде, а «эксперт по России» Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's заявил, что пьянку «могли спланировать агенты Путина»? Или недавнее вторжение эсминца «Дефендер», когда англичане сначала просто отрицали факт прохода сквозь территориальные воды близ Крыма, потом говорили что шли «мирно» (но почему-то зарядили пушки), затем отрицали факт предупредительной стрельбы россиян, пока собственные журналисты и данные объективного контроля не приперли врунов к стенке.

Недавно на пресс-конференции в столице Украины гражданин Канады и президент совета директоров «Всемирного конгресса украинцев» Евгений Чолий в рамках информационной поддержки майданному режиму озвучил темы, которые Запад считает опасными «нарративами кремлевской пропаганды».

«Нашими наблюдателями были выявлены и нашими аналитиками обобщены следующие информационные нарративы, которые формирует российская пропагандистская, мощная, хорошо финансируемая машина», — говорит представитель бандеровской диаспоры и перечисляет особенно, на его взгляд, «неправдивые» тезисы:

— «Украинцы и русские — один народ» (вообще-то даже гетман Богдан Хмельницкий называл себя «русским». — Прим. автора);

— «Украинская власть находится под внешним управлением США» (после визита Зеленского в США и директивно озвученных ему «домашних заданий» отрицать факт внешнего управления попросту глупо);

— «На Востоке Украины происходит внутренний украинский конфликт» (этот факт признал и сам Зеленский, вписав в озвученное им общее число жертв конфликта украинских граждан по обе стороны линии разделения мирных жителей и военнослужащих ЛДНР);

— «Киев планирует военное наступление на Донецк» («Хорватский сценарий» уже не первый месяц обсуждается в публичном пространстве Украины);

— «Украина не выполняет Минские соглашения и нарушает режим прекращения огня» (данные мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно фиксировали обстрелы с украинской стороны, а отказ от ранее запланированной очередности выполнения Минских соглашений является официальной позицией украинской стороны);

— «Украина зависит от России и ей нужна добрая воля России для продолжения своего существования» (если Россия не нужна, то зачем вымогать от неё транзит «самого грязного в мире газа», поставки нефтепродуктов, не говоря уж о топливе для АЭС);

— «Революция достоинства является государственным переворотом» (просто хотелось бы уточнить, как идёт расследование «террористического нападения» на Капитолий безоружной толпы, по которому уже арестовано почти 600 человек, и сравнить его, например, с безнаказанными «подвигами» вооруженной группы Ивана Бубенчика, которая убивала правоохранителей в феврале 2014 года);

— «Украина является дитём Советского Союза и создана благодаря СССР» (более того, официально существует в советских границах и живет за счёт советского экономического наследия);

— «Киевская Русь исторически была именно русской» (как раз в эти дни исполнилось 1110-летие договора между Русью и Византией от 911 года, в котором написано «установить договор между греками и русскими», «договор положили между Грецкою землею и Русской»);

— «Падение украинской экономики и обнищание населения» (как!? «самая бедная страна Европы» — это тоже «неправда»?).

И так далее, и тому подобное. «Наша миссия будет противодействовать фальшивым нарративам», — грозно пообещал пан Чолий.

Иначе говоря, любые данные статистики, международных миссий, исторические документы, свидетельства очевидцев безапелляционно и с порога объявляются «фальшивкой» и «кремлевской пропагандой». Так о чем с этими типами в принципе можно разговаривать и договариваться? Они недоговороспособны по определению.

Во все времена умение говорить правду и признавать правду было показателем порядочности человека. Да, правда может быть у каждого своя, и она не всегда тождественна истине. Но возведённое в абсолют бессовестное вранье вызывает человеческую брезгливость — с лживой сволочью не дружат, ее общества аккуратно сторонятся, от патологических лжецов стараются избавиться даже начальники.

Либо пользуют в хвост и в гриву, потому как не жалко ни самого человека-лжеца, ни целую свору таковых. Человеческие отбросы не жалко никому.