В девяностые годы был популярен фильм «Джуманджи»: на провинциальный городок из некой чудо-коробки волнами накатывают различные неприятности — то гигантские насекомые, то стаи наглых обезьян, то сметающее всё на своём пути стадо диких животных. Опасная игра для нескольких человек, от последствий которой страдают абсолютно непричастные люди

Киношная игра называлась «Джуманджи», а само это слово, если верить автору экранизированной книги Крису Ван Оллсбургу, с зулусского языка переводится как «много событий». На современной Украине происходит очень много событий — от политических до криминальных. Это создаёт видимость яркой, насыщенной, кипучей жизни. Многие с головой окунаются в динамичный поток, принимая конвульсии за рок-н-ролл. Не помнят вчерашнего, чтобы мечтать о завтрашнем: «Украина в Евросоюзе», «агрессор» повержен, Донбасс зачищен и украинизирован…

А тем временем ситуация в стране неуклонно ухудшается. Киевская журналистка Татьяна Чугаенко: «Украина сейчас по числу смертей от COVID-19 в Европе входит в первую тройку. Долги за коммуналку побили очередной рекорд (на сегодня это уже 82,1 миллиарда гривен), ВВП продолжает падать (за первые 2 месяца этого года минус 4,2% в промышленности и минус 6,1% в АПК). Мы занимаем 3-е место с конца в рейтинге 60 инновационных стран мира (исследование международного агентства Bloomberg). Отток инвестиций за прошлый год — почти миллиард долларов…»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Даниил Монин. — У нас в 2000-х годах был уровень порядка 25-30 процентов. В кризис 2014-2015 годов он опустился до 12-15 процентов, но сейчас он ещё ниже».

«Страна развивается, если объём инвестиций 12% ВВП и более. У нас за эти два года мы впервые за 30 лет независимости получили отток инвестиций, — в эфире телеканала КРТ заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк. — Мы имеем проблемы с военным конфликтом, с нестабильным политическим состоянием, с оттоком трудовых мигрантов. В наши заводы невыгодно вкладывать, потому что некому на них работать, нет трудовых ресурсов. По количеству трудовых мигрантов мы сравнялись с Пакистаном, только у Пакистана 220 миллионов населения, а у Украины в семь раз меньше».

Инфраструктура изношена (например, требуют немедленного ремонта почти девять сотен мостов), но правительство, похоже, куда больше интересуют вопросы украинизации людей, нежели их физическое выживание. По ВВП на душу населения (3425 долл. США в 2020 году) Украина занимает последнее место среди стран Европы, а уровень бедности среди украинцев в прошлом году составлял 51%. В 2021 году этот показатель наверняка увеличился, поскольку многие лишились дохода из-за карантина.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

По официальным данным, в январе 2021 года на 100 умерших приходится всего 38 новорождённых, а ещё в 2013 году (то есть накануне Майдана) этот показатель был в два раза выше и составлял 79 новорождённых. «Деградируем мы ещё и из-за мощнейшей трудовой миграции, — считает украинский экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский. — Нарастание трудовой миграции ещё накладывается на сам по себе демографический кризис — происходит вымывание людей из Украины».

В интервью изданию LIGA.net директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (ИДСИ) Элла Либанова говорит, что на Украине продолжается вырождение всё более ускоряющимися темпами: «Ещё до 2014 года мы давали оценку на 2050-й [количество жителей] 36 миллионов. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29-30 миллионах». И это в том случае, если мы говорим об Украине в границах 2013 года.

Лжезащитники Украины, напялившие на себя эсэсовские мундиры и современный милитарный камуфляж, орущие на улицах: «Украина превыше всего», даже не пискнули, когда Верховная Рада приняла законопроект №2194, открывающий возможности для продажи украинской земли транснациональным корпорациям.

«Открытие рынка продуктивной земли — это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. То есть способ легитимного перехода общенародной собственности в руки небольшого числа владельцев, — считает известный правозащитник Владимир Чемерис. — Так, как в свое время ваучерная приватизация была способом концентрации промышленных активов в руках крупного капитала — как отечественного, так и транснационального. Следствием этого стала деиндустриализация Украины и её превращение в сырьевой придаток с дешёвой рабочей силой».

Следствием разорения украинского села станет новая волна трудовой миграции, которая в отсутствие достойной работы в городах выдавит новые миллионы людей за пределы государства. «Всё это дополнительно ухудшит социальную ситуацию в мегаполисах Украины — прогнозирует Чемерис. — Украина окончательно потеряет основную массу молодого трудоспособного населения просто потому, что оно обречено оказаться ненужным и невостребованным в реалиях разоренной и разграбленной "аграрной сверхдержавы"».

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий Андрей Золотарёв, который предрекает, что в результате нового этапа «земельной реформы» ещё от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».

Пока непритязательные свидетели секты святого Майдана делят на части Россию и увлечённо интегрируются в Европу, можно предположить, что счастье евроинтеграции выпадет лишь тем, кому удастся элементарно выжить физически. И точно так же, как «украинские патриоты» желают очистить от местных жителей непокорный Донбасс, территорию самой Украины зачищают от «лишних» жителей истинные хозяева самостийной Джуманджи.

Но стремительный поток событий отвлекает граждан Украины от печального будущего, ведь вокруг так много интересных событий — патриотические шествия неонацистов, закрытие русских школ, теперь ещё и неправильный гимн Одессы добавился (шпрехенфюрер Креминь считает, что «Песня об Одессе» нарушает мовное законодательство). И пока они не ужаснутся сами себе, самоубийственная игра будет продолжаться.