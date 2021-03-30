Французское сетевое издание Intelligence Online анонсировало «сделку века» между Францией и Украиной

Якобы президент Эмманюэль Макрон во время своей поездки в Киев намерен предложить украинцам поставку истребителей Dassault Rafal.

Французский лидер планирует посетить украинскую столицу в первой половине 2021 года. Сообщается, что переговоры о продаже Rafal должны стать «главной темой» планируемого визита.

«Президент Франции верит в победу в этом оплоте российской промышленности. У Парижа есть преимущество: его коммерческая система, способная поддерживать такой контракт, уже существует», — пишут авторы статьи.

По их информации, французское правительство уже готово дать государственные гарантии на кредит в размере 85% от стоимости контракта. Министерство финансов зарезервировало 1,5 млрд евро.

«Без Украины лучше»: Пушков о переговорах Путина, Меркель и Макрона © РИА Новости, Илья Питалев

Основной целью второго этапа (2030) является переход к плановому переоснащению тактической авиации. Это позволит остановить деградацию Воздушных сил Украины. Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых истребителей — суммарно до 30-36 машин) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов.

Планируется, что к 2030 году не менее двух авиационных украинских бригад тактической авиации будут полностью укомплектованы новыми самолетами, что обеспечит их полноценными оперативными возможностями.

Французы намерены потеснить американцев на довольно бедном украинском рынке вооружений. Ранее украинские военные говорили, что замена авиационного парка будет происходить за счет американских F/A-18, впоследствии, возможно, к ним добавятся новейшие F-35. И вот теперь в игру вступает Франция, которая уже имеет опыт военных поставок на Украину. Имеющий репутацию франкофила министр внутренних дел Арсен Аваков в свое время лоббировал заключение в счет французского кредитования контрактов на закупку для структур МВД Украины 55 вертолетов компании Airbus Helicopters и 20 сторожевых катеров французской компании ОСЕА.

Донбасс: игра на нервах или подготовка к войне? © Facebook, Операція об'єднаних сил

В 2019 году известный блогер, пишущий на военную тематику Диана Михайлова писала: «Украинские генералы не переваривают износ вертолетов. Они предлагают поставить меньшее число вертолетов, но зато оснащенных более совершенным оборудованием и в рамках оговоренной цены. Они хотят получить вместо многочисленных старых вертолетов Н225 больше более современных и лучше оснащенных Н145. Но Airbus на данный момент продолжает настаивать на первоначальных условиях уже подписанного контракта. Визиты делегаций в Париж и Киев пока не приводят к какому-либо компромиссу».

Кроме того, эксперты заподозрили, что в сделке есть коррупционная подоплека. Полмиллиарда долларов на покупку вертолетов не были заложены в бюджет. Сделка была крайне выгодна французской стороне, а Украину загнала в новые долги.

Похожая ситуация складывалась и с американскими «Джавелинами», которые Украина получила от США. Они были поставлены с многочисленными неисправностями: были проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов, заводской срок эксплуатации которых закончился, но был продлен специальным решением перед отправкой на Украину. Помимо этого, упоминались трудности эксплуатации данных ПТРК в сложных погодных условиях и незначительная дальность стрельбы. Можно вспомнить также списанные американские катера с 30-летним стажем службы.

Без Зеленского. Париж и Берлин хотят, а Москва отказывается

То есть речь идет о возможных человеческих жертвах в двух народных республиках.

Париж должен понимать, что поставки столь сложного, высокотехнологичного вооружения на Украину будут крайне негативно восприняты Москвой. Москва взяла на себя обязательства помогать Донбассу, а сейчас защита соотечественников — это вообще конституционная норма.

Кроме того, в ДНР и ЛНР уже проживают около 400 тысяч человек, получивших российское гражданство. То есть вероятность того, что Франция окажется косвенным соучастником убийства жителей республик, отнюдь не нулевая. Макрону есть смысл задуматься, стоит ли подвергать такому высокому риску двусторонние российско-французские отношения, которые в самом неблагоприятном варианте могут опуститься до нулевой отметки.