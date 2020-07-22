Комментируя легализацию игорного бизнеса, который был разрешен в Украине стараниями президента Зеленского и его парламентской фракции, мы писали, что за этим наверняка последуют попытки легализовать проституцию — в рамках все той же программы «успешных» либертарианских реформ. Это фактически неизбежно — потому что казино всегда обслуживаются внушительными контингентами секс-работниц, что является неотъемлемой составной частью современной игорной индустрии.
Так было в культовом для игорного мира Лас-Вегасе, в знаменитых казино Монте-Карло и на дореволюционной Кубе, которая считалась борделем для американских туристов, приезжавших на остров ради игры в принадлежащих мафии казино. И так будет в Украине — на что указывают достаточно определенные заявления представителей власти, которые явно прощупывают сейчас настроения украинского общества.
На днях об этом высказалась Галина Третьякова — глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Это та самая одиозная депутатка из фракции «Слуги народа», которая совсем недавно попала в громкий скандал — после пространных размышлений на тему стерилизации бедных, у которых якобы рождаются неполноценные дети. Третьякова давно известна своей фанатичной приверженностью либертарианской идеологии. Именно она представила в прошлом году проект антисоциального Трудового кодекса, публично обещая «наезжать на права и дискриминировать наемного рабочего». А также заявила, что на госслужбу надо принимать исключительно граждан с «военным опытом» — очевидно, подразумевая под этим выходцев из АТО.
Офис президента Зеленского последовательно игнорировал резонансные реплики Третьяковой, защищая ее от критики возмущенных людей. Судя по всему, депутатка призвана озвучивать то, что на самом деле находится на уме у украинского руководства. И вот сейчас она первой заговорила на тему легализации проституции. «Секс-индустрия — это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в «черной» части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги… Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать», — заявила Третьякова в интервью одному из украинских изданий. А уже на следующий день эту тему начали обсуждать на ток-шоу дружественных для власти телеканалов.
Попытки легализовать проституцию предпринимались вскоре после Евромайдана — пять лет назад, когда депутат от «Самопомощи» Андрей Немировский внес в Верховную Раду Украины проект закона «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений». Эта инициатива выглядела вполне проходной, и поначалу ее явно поддерживало окружение тогдашнего президента. Однако у Порошенко боялись за свои рейтинги, поскольку большинство украинцев выступали против легализации секс-бизнеса — точно так же, как и против возвращения игорных домов. А потому у коалиции не нашлось достаточного количества голосов в поддержку «закона о таиландизации Украины», как тогда называли его критики в соцстетях. Однако сейчас все находится в руках фракции президента Зеленского, который способен реализовать неудавшиеся планы своего предшественника.
К чему приведет легализация проституции? Ее сторонники говорят о том, что это поможет защитить права занятых в этом бизнесе девушек — хотя проституция в Украине и без того уголовно не наказуема. Однако единственным результатом принятия такого закона станет масштабное расширение рынка секс-услуг, в который с неизбежностью втянут еще больше молодых и бедных украинок, страдающих от безработицы и отсутствия жизненных перспектив. Вдобавок он поспособствует дальнейшему росту тесно связанных с проституцией наркоторговли и криминала. При этом сексуальная эксплуатация женщин будет официально признана нормальным явлением — что-то вроде работы в офисе, преподавательской аудитории и в цеху. Хотя на самом деле речь идет о легальном насилии над женщиной, которое ни в коем случае не является «обычной работой» и всегда приводит к физическим и психологическим травмам.
«Любая либерализация законодательства по проституции будет использована владельцами этого бизнеса для его расширения и в ущерб интересу эксплуатируемых девушек. Проституция и наркомания являются социальными проблемами, и не стоит создавать почву для расширения и развития этих явлений, в результате чего будет страдать весь социальный организм общества. Только признание того, что проституция является проблемой общества, а не «свободным выбором профессии», может быть ориентиром в решении этого сложнейшего вопроса», — пишет об этом блогер Илья Деревянко.
Легализацию секс-бизнеса активно лоббируют представители давно функционирующей теневой индустрии, в которую вложены сотни миллионов евро, — потому что они заинтересованы в развитии своего дела и явно имеют хорошие связи с представителями украинской власти. При этом речь идет не только об украинских предпринимателях — ведь современная проституция имеет международный характер, ориентируясь на тренды внешнего спроса. Так что на Банковой явно ориентируются в этом вопросе на позицию своих заинтересованных иностранных друзей.
Как результат, Украина действительно превратится в подобие черноморского Таиланда — диковатую экзотическую страну, куда будут приезжать ради рулетки, дешевого алкоголя и секс-услуг. Причем не секрет, что в таких государствах в этот бизнес всегда вовлекают несовершеннолетних — потому что приезжие богачи всегда смогут откупиться в случае проблем от местной коррумпированной полиции. Именно такая незавидная роль отведена стране победившего достоинства в международной системе разделения труда, а либертарианские инициативы от команды Владимира Зеленского всего лишь последовательно проводят эту политику в жизнь, не обращая внимания на мнение своих граждан.
Ведь 73% избирателей, которые голосовали за нынешнего украинского президента, надеялись на улучшение социального положения, прекращение националистической истерии и наступление долгожданного мира — а вовсе не на легализацию игорных домов и борделей.