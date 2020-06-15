В конца мая Окружной административный суд Киева признал, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. То есть излюбленные хождения украинских националистов с эмблемами ваффен-СС «Галиция» являют собой демонстрацию нацистской символики, что запрещено законом

Это решение вызвало прилив энтузиазма у антифашистской общественности. Например, народный депутат и известный блогер Максим Бужанский написал в своём Telegram-канале: «Действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС Галичина. Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей».

А бывший министр юстиции и оппозиционный политик Елена Лукаш предположила дальнейший оборот дела: «Мои поздравления всем причастным к иску и удачи во второй инстанции, если "новое лицо" Зеленского из этого Института по фамилии Дробович подпишет апелляционную жалобу, в которой будет утверждать, что 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr.1) и ее символика не имела отношения к преступлениям нацистского режима». Про армию, в которой не все служили, а кто служил - не забудет © РИА Новости, В. Киселев | Перейти в фотобанк

Впрочем, националисты и не думают сдаваться. В защиту «дивизийников» выступил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий: «Мотивация украинских солдат при присоединении к формированию первой украинской дивизии "Галиция" украинской Национальной армии — не сотрудничество, а предотвращение коммунизма и большевизма на украинских землях и борьба за независимое украинское государство».

В эфире одного из украинских телеканалов фигурант дела и экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил: «Нигде в этом письме не сказано, что символика ваффен-СС дивизии "Галичина" является нацистской. В этом письме указано о противоправных, по мнению суда, действиях Института национальной памяти, что предоставил ответ заявителю. Все, точка. Суд запретил Институту национальной памяти давать оценки, но суд не дал своей оценки. Нигде в решении суда нет оценки того, что символика ваффен-СС дивизии "Галичина" является нацистской».

Знамо дело: символика нацистской дивизии не является нацистской, свастика — древний символ солнца, Адольф Гитлер — замечательный австрийский художник, а военнослужащий абвера Роман Шухевич — борец за демократию…

Два года потребовалось суду, чтобы прояснить «славный» боевой путь галицких СС, вместе со всем их «патриотическим» антуражем. Набранная из западноукраинских добровольцев 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция» была сформирована в 1943 году, её бойцы принимали клятву личной верности Адольфу Гитлеру и первые полгода существования использовались для карательных операций на юго-востоке Польши. В июле 1944 года «Галичина» была наголову разбита советскими войсками под Бродами. Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

После переформирования дивизия занималась подавлением антифашистского Словацкого восстания, потом участвовала в карательных экспедициях против югославских партизан, весной 1945 года обороняла гитлеровскую Вену. Тогда же формально включена в состав некой «Украинской национальной армии», находившейся в подчинении опереточного «Украинского национального комитета», созданного гитлеровцами 17 марта 1945 года в Веймаре. Это даёт основания самостийным историкам провозглашать её предшественницей ВСУ.

После окончания войны были установлены многочисленные факты совершения «галичанами» военных преступлений против мирного населения, а сами войска СС решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

Тем не менее, интернированные в лагерях западных союзников военнослужащие ваффен-СС «Галиция» — не без вмешательства Папы Римского — были определены как граждане Польши, и после окончания режима интернирования разъехались по всему миру. В первую очередь, в США и Канаду, где вместе с другими бежавшими от Красной армии украинскими националистами составили костяк бандеровской диаспоры.

Сейчас эсэсовские «герои» стали неотъемлемой частью постмайданной Украины, а их прославление является важной частью идеологии украинского национализма. Потому решение киевского суда — хоть и важное по сути, но вовсе не определяющее. Особенно, для региональных властей Западной Украины, где сформировался устойчивый культ «дивизийников» с многочисленными официальными мероприятиями, шествиями в их честь, увековечивания памяти «воякив».

«Хотя теперь решение суда есть, вряд оно будет соблюдаться, — считает известный киевский политолог Михаил Погребинский. — Для этого нужны прецеденты наказания за использование нацистской символики. На Украине её использует партия "Национальный корпус", а во Львове можно купить соответствующие почтовые марки. Но я не верю, что после решения суда эти марки исчезнут из продажи. Однако само по себе решение суда — это позитивный сигнал. Посмотрим, конечно, как поведет себя власть. Но в то, что ситуация кардинально изменится, повторюсь, я не верю». Пятьдесят оттенков коричневого: вишенка на тортике Зозули © Facebook, Роман Зозуля | Facebook, Роман Зозуля | Перейти в фотобанк

Для достижения реальных результатов необходимо настойчиво закреплять позицию суда в общественном сознании.

«Раз суд признал нацистской и запрещенной символику СС "Галичина", надо идти дальше, осудить и демонтировать мемориалы, памятные знаки и названия улиц, связанные с дивизионщиками», — полагает одесский историк и активист левого движения Вячеслав Азаров, однако у нынешней украинской власти на это, безусловно, не хватит смелости.

Возможно, более перспективным путём станет (непрерывно удерживая тему в центре общественного внимания) приступить к расследованиям и судебным процессам по прочим фактам не имеющих срока давности преступлений против человечности. И не только 14-й гренадерской дивизии СС, но и ОУН-УПА, значительную часть бойцов которой составляли как раз военнослужащие «Галичины». Зверств они сотворили не меньше, убивая «нелояльных» украинцев сотнями (уж не говорю об активнейшем участии ОУН в геноциде еврейского и польского населения).

Многочисленные архивные документы, опытные юристы, оставшиеся в живых свидетели могли бы положить конец мифу о «славных борцах за независимость» из ОУН-УПА* — часто обычных садистах и бандитах.

В 14-й дивизии СС служила всего 21 тысяча галичан, в УПА* воевало до 100 тысяч боевиков, а в Красной армии против них сражались 7 миллионов жителей Украины (720 тысяч из них галичане, из которых 17 человек стало Героями Советского Союза). Граждане Украины имеют право знать, кто из их предков отличался подвигами, а кто — зверствами. Необходима огласка по всем эпизодам преступлений нацистских палачей на территории Украины, нужно установить степень вовлечённости в них украинских националистов. Обществу пора понять, в честь кого переименовываются улицы, кому и с какой целью воздвигаются многочисленные памятники.

Если Украинский институт национальной памяти не желает работать в этом направлении (ибо пропагандистская задача УИНП изначально состоит в совершенно другом), пусть решает открытый, честный и состязательный суд с привлечением независимых экспертов. Возможно, в конце концов, так и должен выглядеть наш новый Нюрнбергский процесс.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ