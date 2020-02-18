Известный украинский социолог Ирина Бекешкина призвала не принимать во внимание интересы и мнение украинского народа при решении основополагающих вопросов государственного строительства

«Как социолог, многие годы имеющий дело с гласом народа, могу ответственно сказать: принцип Vox populi vox Dei справедлив далеко не всегда, — пишет Бекешкина в промайданном издании «Новое время». — Задача избранных представителей народа — и президента, и парламента, и назначенных ими государственных институтов — брать на себя ответственность, не перекладывая ее на референдумы, и вести страну к победе, сотрудничая с активной частью общества и убеждая в правильности своих действий пассивную».

Себя-то госпожа Бекешкина, скорее всего, относит к тем, кто имеет право повелевать, как воспитанник Джорджа Сороса, владелец «Нового времени» Томаш Фиала и другие представители «активной части общества».

Итак, по мнению Бекешкиной, мнение украинского народа не важно — важна лишь позиция власти и «активной части общества». В реалиях Украины это волонтёры, грантоеды, штурмовики и прочие представители тщательно взращённого за два-три десятилетия «гражданского общества». Действительно, после майдана устоявшаяся олигархическая власть изрядно перемешалась с профессиональными активистами, породив что-то вроде бесплодного мула. Бесплодного, поскольку прозападные грантоеды работают не на Украину, а на внешних заказчиков — во вред презираемому ими, якобы «отсталому» народу. Путчист во дворянстве, или Кто кому на Украине оккупант © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На Украине воцарился самый настоящий сброд. «Слуги народа» Гончарук, Милованов, Бородянский, Новосад и прочие члены правительства являются эталонными примерами самоуверенного и карикатурного дилетантизма. Поездки на самокате по Кабинету министров премьер-министра Гончарука, переписка в зале Рады председателя парламентского комитета Ярёменко с проститутками, адские пляски руководителя украинской таможни Максима Нефёдова в заведении с дурной репутацией…

В парламенте — от групповых драк до индивидуальных заявлений, что пенсии надо выплачивать в зависимости от политических взглядов пенсионера («Слуга народа» Богуцкая) или необходимости продавать собак ради коммунальных платежей («Слуга народа» Брагар). И разумеется, вопиющее хамство: так, на опубликованном видео депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Ткаченко нецензурно обещает расправиться с пожилым депутатом, экс-министром ЖКХ Алексеем Кучеренко.

Примеров аналогичных деяний новых повелителей десятки, если не сотни, и всё это штрихи одного большого портрета — портрета украинской власти.

Подобное поведение и такой стиль работы, безусловно, экстраполируется как на отношение рядовых исполнителей к своим обязанностям, так и на общую атмосферу в государстве. В условиях тотального презрения со стороны «активной части общества» ко всем нижестоящим в придонных слоях общества свободно размножаются неонацистские амебы, готовые пожирать инакомыслящих и непокорных. Вспомните беснующихся на судебных заседаниях, атакующих редакции оппозиционных СМИ и срывающих культурные мероприятия толпы неонацистов.

Общей истерии поддаются даже люди самой гуманной профессии. Например, киевский врач-стоматолог Ирина Козак-Кедич решила отказаться от обслуживания не разговаривающих на украинском языке пациентов, о чем с гордостью сообщила на своей странице в Facebook (потом, правда, стёрла).

«Супер!!! Молодчинка», «Врач — молодец!!! Слава Нации!», «Я горжусь вами. Удачи! Вот бы все врачи так», «Как же колбасит "язычников". Ишь, на любимый мозоль наступила», «Поисправляйте им русскоязычную челюсть», «Спасибо вам! Только так должны делать! Потому что иначе не исчезнет "русский мир"», — поддержали патриотку иные человеколюбцы.

Клятва Гиппократа? Нет, не слышали. Как не слышали об обстрелах Донецка, пытках заключённых или нападениях на журналистов.

Зато за границей о происходящем на Украине неплохо осведомлены.

«ЕС знает о предполагаемых связях группы "C14" с крайне правыми движениями», — говорится в официальном документе за подписью вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.

Знают и американские конгрессмены о неонацистской сути батальона «Азов», и израильский МИД о программном антисемитизме бандеровцев. Но всё это не мешает им в конечном итоге энергично поддерживать киевский режим и находящийся у власти сброд. И вырвал грешный мой язык. Страсти мовного закона. Что обсуждают соцсети 12 декабря © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Под неумолчный аккомпанемент скандалов происходит самое главное — распродажа земли Украины, ликвидация её промышленного потенциала, уничтожение образования и медицины. Делается это руками нациков и соросят, которых сам Запад абсолютно сознательно привел к власти. Следовательно, наказания «активистам» не будет, и им можно продолжать творить что угодно.

Тем более «народ безмолвствует» — сколько граждан подписали петицию в защиту русскоязычного образования из необходимых для её рассмотрения 25 тысяч подписей? Запамятовал — две или три тысячи? На всю Украину, не рискуя ничем, когда даже выходить из дома не надо.

Волшебник изумрудно-зелёного города был человеком никчёмным, но изобретательным: изумруды, как мы помним, оказались стекляшками и казались драгоценностями только благодаря зелёным очкам. Так и видимые кому-то драгоценные «свершения майдана» — всего лишь осколки разбитой вдребезги страны. Впрочем, многим нравится.