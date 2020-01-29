До своего памятного визита в Польшу Владимир Зеленский имел гарантированный шанс оказаться в списке приглашенных в Москву на парад по случаю 75-летия Победы

Его участие в праздничной церемонии явилось бы логическим продолжением диалога с российским коллегой, начало которому было положено рядом телефонных переговоров, а потом и личной встречей с Владимиром Путиным в Париже на встрече нормандской четверки. О необходимости продолжать общение с российским лидером по ряду животрепещущих для Украины вопросов сам Владимир Зеленский высказался совсем недавно.

Теперь это возможность блокирована по крайней мере на среднесрочную перспективу. С высокой степенью вероятности президента Украины среди гостей, которые съедутся в столицу России 9 мая, не будет. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли украинский правитель приглашен в Москву, выразился деликатно, сказав, что это «подлежит уточнению». Однако польскому выступлению Зеленского он дал совершенно определенную негативную оценку. По его словам, «подобные высказывания кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают». Мероприятия в Освенциме как отражение антиизраильской политики Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Проблема даже не в том, что президента Украины не окажется в кампании глав ведущих мировых государств, хотя сам он, думаю, полагает, что неплохо смотрелся бы в таком обрамлении. Вероятнее всего Зеленский отказался бы поехать в Москву под благовидным предлогом, чтобы не попасть в очередной раз под шквальный огонь критики националистов. Принципиально важно было получить приглашение. Этим самым Кремль упрочил бы статус украинского лидера, поставив его на одну доску с другими приглашенными. Но и афронт с приглашением можно пережить, в конце концов, с Зеленским встречаются и в европейских столицах, и в Вашингтоне. Рано или поздно здесь снова все выровняется. Украина хотя и не является краеугольным камнем международной политики, но тема внутриукраинского конфликта остается одной из самых актуальных для европейского континента.

Политический провал Зеленского заключается в том, что своей неудачной попыткой понравиться полякам и угодить собственным праворадикалам он поставил под сомнение саму возможность российско-украинского диалога, в котором он, по его же собственным словам, серьезно заинтересован. Тема Второй мировой войны, ее причин и итогов крайне чувствительна для российского руководства. Владимир Путин в последнее время постоянно обращается к ней, заявляя о недопустимости искажения исторических фактов. Касаясь этого вопроса, глава украинского государства должен был вести себя предельно аккуратно, особенно после выходки в Израиле, вызвавшей предельно негативную реакцию со стороны израильских властей.

Ему бы простили даже обращение к устоявшимся украинским мифам о Второй мировой войне. Здесь бы он был вторичен. Поляки, прибалты и часть европейской элиты давно предпринимают попытки внедрить в европейское сознание ложные исторические концепты. Но Владимиру Александровичу подсунули текст, в котором к перечню традиционных обвинений было прибавлено еще одно. Вполне чудовищное. Дескать, СССР несет равную с нацистской Германией ответственность не только за развязывание военных действий, но и за уничтожение евреев. Особую пикантность этому немыслимому обвинению придавал тот факт, что оно было высказано на мероприятии, посвященном освобождению Освенцима. Логично предположить, что Зеленский плохо знаком с историей, но не знать того, что освобождение нацистского концлагеря было делом рук Красной армии, я думаю, он не мог.

То есть нынешний украинский правитель выступил не просто как его предшественник, а как многократно усиленная модель Порошенко. А, как известно, с Порошенко российское руководство никаких дел иметь не желало, в переговоры с ним не вступало и рассматривало его как политика, с которым следует обсуждать войну в Донбассе. Переговоры ни шатко, ни валко шли только на минской площадке и единственным их итогом было согласование дат очередного перемирия. Очень похоже, на то, что уровень украинско-росссийских отношений сейчас может снова съехать на эту точку. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Единственный вариант предотвратить такой исход событий, это попытаться отыграть ситуацию назад. В принципе Зеленский уже не раз перекрывал свои ранние высказывания поздними, прямо противоположными по смыслу. В этом плане Петр Порошенко был куда более последовательным политиком, не отступавшим от раз и навсегда выбранной линии. Если нынешний украинский президент попробует выдать отступного, то Кремль, думаю, может списать польский демарш на глупость и непрофессионализм правящей на Украине команды и возобновить переговорный процесс. Достижение мира в Донбассе — задача номер один, и ради него можно закрыть глаза на очевидное свинство фигуранта. Кроме того в Москве понимают, насколько Зеленский слаб и зависим от внутренних политических факторов.

Но вряд ли там спустят гнусность без всяких попыток извиниться со стороны Зеленского. Так что отношения между Россией и Украиной вновь на распутье, причем вероятность их схлопывания до почти нулевого уровня кажется гораздо более реалистичной.