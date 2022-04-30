Учения Польши и Румынии в разгар российской спецоперации на Украине были запланированы заранее, однако Россия в связи с этим готова к любому развитию событий, в том числе провокациям со стороны этих стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Польша и Румыния 28 апреля объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине. Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее. Одновременно Минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО. Ищенко объяснил, когда Польша перестанет быть марионеткой США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Леонкова, маневры Румынии и Польши готовились заранее. Если бы эти мероприятия были внеплановыми, то последовали бы заявления со стороны Минобороны РФ, а если их пока нет, то ситуация находится под контролем.

«Понятное дело, что провокации возможны. Поэтому у нас войска находятся в постоянной боевой готовности. Также не стоит забывать, что особый режим, в котором находится наша ядерная триада, никто не отменял», — сказал эксперт.

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