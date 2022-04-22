Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви Московского Патриархата в Гостомеле Киевской области. Соответствующие фото 22 апреля появились в интернете

«В Гостомеле прямо сейчас горит Свято-Покровская церковь. Это древний храм и памятник истории. Но последние десятилетия местный батюшка проводил тут антиевропейскую и промосковскую пропаганду», — пишет в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

В интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что украинская сторона прицельно уничтожает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

К началу спецоперации было известно примерно о сорока таких пострадавших объектов. Сейчас националисты активизировались в борьбе с неугодной им религией.