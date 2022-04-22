Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру высказался насчет идеи обменять оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на украинских военнослужащих

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

Двенадцатого апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram фотографию Медведчука, закованного в наручники. Впоследствии СБУ распространила видеообращение самого экс-главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», который попросил президента РФ Владимира Путина обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Медведчук «не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации». В то же время Песков пообещал, что в Кремле будут следить за судьбой украинского политика.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.