«Наверное, все-таки, его (Медведчука. — ред.) обменять надо, просто по принципу, что своих не бросаем. Но обменивать его на украинских военнослужащих в Мариуполе — это нонсенс. Давайте его поменяем один на один, максимум один на двух. Его вытаскивать надо. Потом посмотрим. У нас же на Украине, кроме Медведчука, кроме военнопленных, попавших в плен уже во время операции, находится масса людей — пророссийски настроенные журналисты, политики, общественные деятели. Их тоже сотни, их тоже надо обменивать и вытаскивать. Почему на одном Медведчуке свет клином сошелся?» — сказал Прозоров.
Двенадцатого апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram фотографию Медведчука, закованного в наручники. Впоследствии СБУ распространила видеообращение самого экс-главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», который попросил президента РФ Владимира Путина обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Медведчук «не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации». В то же время Песков пообещал, что в Кремле будут следить за судьбой украинского политика.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.