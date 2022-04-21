В нынешних условиях Запад уже не меньше, а больше Украины заинтересован в победе над Россией. Ему необходимы трофеи в виде российских ресурсов, написал политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру

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«То есть, это станет "почётной обязанностью" Запада на десятилетия вперёд. Во-вторых, с России нельзя будет снять санкции. Ведь обиженным остался собственный союзник. А значит, Запад будет нести потери в сотни миллиардов долларов (или евро) в год, при этом ещё и будет вынужден вкладывать десятки миллиардов в Украину (напомню, что Владимир Зеленский уже хочет 7 миллиардов долларов в месяц — 84 миллиарда в год). Нищающий под гнётом антироссийских санкций Запад, с его дышащей на ладан экономикой, просто не вытянет такие расходы», — объяснил Ищенко.

Он уточнил, что Западу необходимы «трофеи в виде российских ресурсов». Ему необходимо устранение мощнейшей военной силы в мире, способной противостоять коллективному Западу.

«Ему необходим обнажённый тыл Китая, который должен стать следующей после России жертвой Запада. Всего этого не добиться половинчатым результатом на Украине», — добавил политолог.

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