Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/spasayas-ot-rossiyskikh-dronov-budanov-sprygnul-s-vyshki-1078137523.html
Спасаясь от российских дронов, Буданов* спрыгнул с вышки
Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* совершил прыжок с газодобывающей платформы в Черном море, спасаясь от российских БПЛА, еще в бытность главой украинского главного управления разведки (ГУР). Об этом 21 апреля сообщила украинская пресса
2026-04-21T15:04
2026-04-21T15:14
новости
черное море
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076036687_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_36c0a9f530539f91e238fc3439736fb9.jpg
Буданов* посетил газовые вышки в Черном море вместе с десантом. Журналисты украинских СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент прыжка чиновника в воду. Инцидент произошел летом 2025 года. Авторы публикации утверждают, что таким образом военный спасался от приближающихся российских дронов. Вынырнув после прыжка, он перевернулся на спину и поплыл. Цель визита на платформы не раскрывается. Напомним, в январе 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил Буданова* главой своего офиса.*внесен в список экстремистов и террористов
черное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076036687_71:0:730:494_1920x0_80_0_0_d68c2d55fa532e2d5eabd4b01f6f8d13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, украина, владимир зеленский
Новости, Черное море, Украина, Владимир Зеленский

Спасаясь от российских дронов, Буданов* спрыгнул с вышки

15:04 21.04.2026 (обновлено: 15:14 21.04.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга, заявил Буданов*
‼ Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга, заявил Буданов* - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* совершил прыжок с газодобывающей платформы в Черном море, спасаясь от российских БПЛА, еще в бытность главой украинского главного управления разведки (ГУР). Об этом 21 апреля сообщила украинская пресса
Буданов* посетил газовые вышки в Черном море вместе с десантом. Журналисты украинских СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент прыжка чиновника в воду.
Инцидент произошел летом 2025 года. Авторы публикации утверждают, что таким образом военный спасался от приближающихся российских дронов. Вынырнув после прыжка, он перевернулся на спину и поплыл. Цель визита на платформы не раскрывается.
Напомним, в январе 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил Буданова* главой своего офиса.
*внесен в список экстремистов и террористов
Прогноз будущего киевского режима: Ждет ли Украину внутренний террор
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерное мореУкраинаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
