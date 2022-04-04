Известный украинский продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, известный своей ненавистью к России, рассказал в соцсетях о своем печальном опыте взаимодействия с бойцами территориальной обороны Киева и призвал мэра столицы запретить в городе продажу алкоголя

Ранее Кличко сделал послабление и разрешил в Киеве продажу алкоголя во время военного положения, что ранее было запрещено.

Кондратюк выступил против такого решения, выразив опасение, что свободный доступ к горячительным напиткам плохо скажется на боеспособности местной территориальной обороны. Болгарин с имперскими слюнями: украинский ведущий-русофоб жестко высказался о Киркорове © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Я своими глазами видел ситуацию: тероборона в Киеве совершенно разная! Есть такие посты теробороны, что я уверен: после открытия продажи алкоголя ребята на постах стояли синие! Если стояли… С оружием в руках и "белкой" в голове!», — написал шоумен.

Он назвал данное решение градоначальника преступлением и призвал Кличко снова поставить свободную продажу алкоголя под запрет.

Силы украинской территориальной обороны с начала российской спецоперации регулярно попадают в криминальные сводки из-за случаев неправомерных задержаний граждан, грабежей и даже убийств. Как отмечают эксперты, к этому привела бесконтрольная раздача властями оружия бойцам теробороны.