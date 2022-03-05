Азаров рассказал, что США сделают с Зеленским при обострении ситуации
Азаров рассказал, что США сделают с Зеленским при обострении ситуации
© РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк
«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.        

Всего за время операции поражены 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция, добавили в Минобороны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.