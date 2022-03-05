Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складу боеприпасов украинской армии в Житомире. Такую информацию озвучили в Минобороны РФ 5 марта

Азаров рассказал, что США сделают с Зеленским при обострении ситуации © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Всего за время операции поражены 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция, добавили в Минобороны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.