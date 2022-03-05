«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Всего за время операции поражены 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция, добавили в Минобороны.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.