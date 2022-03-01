Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР предоставят жителям Мариуполя безопасную возможность покинуть город, в котором орудуют националисты и мародеры. Об этом со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина 1 марта написал Sputnik Ближнее зарубежье

«ВС России и Народная милиция ДНР организуют два гуманитарных коридора для выезда жителей из Мариуполя», — сказал Басурин.

Ранее такой же коридор был организован на трассе Киев — Васильков, чтобы жители украинской столицы могли переместиться в более безопасное место, так как в «Киеве бесчинствуют «вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей», заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи © Facebook, Міністерство оборони України Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.