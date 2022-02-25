Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия якобы нанесла по городу «ужасные ракетные удары».
С другой стороны, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждал, что ПВО страны сбила над Киевом вражеский летательный аппарат, который повредил девятиэтажный жилой дом и вызвал в нём пожар.
По сообщениям СМИ, в результате несколько человек получили ранения.
Источник РИА Новости разъяснил, что ракетных ударов по Киеву российские вооруженные силы не наносили.
«Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», — рассказал он корреспонденту.
По сообщениям МО РФ, российские военные в ходе спецоперации на Украине вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры, в том числе 11 аэродромов, сбили пять украинских самолётов, один вертолёт и пять беспилотных летательных аппаратов.