Министр обороны Украины Алексей Резников 24 февраля в своем Facebook призвал граждан сохранять спокойствие в связи с военной операцией в Донбассе

В ЛНР назвали цель наступления © Владимир Трефилов

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

«Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины — сейчас лучшая помощь!», — отметил Резников.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.