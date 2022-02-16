Обращение в большей степени к России президента США Джозефа Байдена об Украине было похоже на громкую музыку без продолжения концерта. Об этом 15 февраля заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Пока мы слышим только громкую музыку. Но говорить о том, что эта громкая музыка переходит в какой-то дипломатический концерт государств, я бы пока не стал. Мне кажется, что важное заявление Байдена будет завтра или послезавтра. О том, как они или победили Россию или договорились с ней. Это и будет определять дальнейший ход событий», — сказал Бортник.

По его словам, Украина оказалась вне контекста и не выступила как субъект процесса. Киев вынужден ожидать новостей. «Российское вторжение» на Украину и конец американской гегемонии © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

В своем выступлении Байден заявил, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч военных и может начать наступление. Он также отметил, что Вашингтон и страны-участницы НАТО не намерены размещать ракеты на территории Украины, выступив за дипломатическое решение конфликта в Донбассе.

При этом Байден заявил, что США не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев на территории Украины ответят жестко.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.