Ситуация вокруг Украины будет набирать обороты, об этом свидетельствует отсутствие прагматичного диалога с Киевом со стороны Москвы и Вашингтона. Такое мнение 15 февраля в эфире телеканала «Наш» озвучил украинский политолог Руслан Бортник

«Меня смущает то, что предметного диалога нет. Самое опасное, что предметного диалога сегодня с украинской властью нет. То есть никто не садится с ними за стол и не говорит, что "тихонечко без нас вам нужно сделать то и то", а мы вам в обмен гарантируем экономическое восстановление, переизбрание на второй срок, политическую поддержку, стабилизацию. Этого предметного договора до сих пор нет», — сказал эксперт.

По его мнению, некая игра вокруг Украины еще не достигла определенного пика, после которого все сели бы за стол переговоров и начали рациональный и прагматичный диалог.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен внести в Трехстороннюю контактную группу предложения по особому статусу Донбасса, что закреплено в Минских соглашениях.

Зеленский заверил его в том, что Украина представит свои предложения по решению конфликта в Донбассе, в том числе и об особом статусе республик. Канцлер ФРГ подтвердил, что украинская власть намерена предпринять данные шаги.