Во время рассмотрения соглашения о военном сотрудничестве с США депутаты парламента Словакии облили водой флаг Украины. Фрагменты заседания показал телеканал ТА3

В парламенте на голосование поставили вопрос о том, чтобы разрешить военным США использовать два аэродрома в стране.

Несколько депутатов попытались заблокировать голосование. Они вышли на трибуну, развернув флаг Словакии. По данным СМИ, это были депутаты «Народной партии "Наша Словакия"» Андрей Медвецки и Петер Крупа.

Депутаты из партии власти развернули в ответ флаг Украины, причем вверх ногами. Медвецки стал поливать украинский флаг водой из бутылки, затем вместе с коллегой по партии они его унесли. «С черепом и костями»: депутат предложил ВМС Украины поменять флаг © vk.com, ВМС Украины

Экс-премьер, лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо призвал депутатов к открытому голосованию по «предательскому соглашению». Он заявил, что оно не повышает обороноспособность Словакии, а «лишь способствует повышению напряженности в данный сложный период».

Ранее, 3 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава минобороны Словакии Ярослав Надь подписали соглашение о военном сотрудничестве с США. Его также одобрил кабмин Словакии.

Соглашение позволит США бесплатно использовать военные аэродромы Словакии Малацки-Кухиня и Слиач в течение десяти лет с возможностью последующего продления или отказа от него. США со своей стороны обязуется выделить 100 млн долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.