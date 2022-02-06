У России нет необходимости размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле — сейчас и средства доставки, и подлодки, и сами ракеты таковы, что РФ может создать Америке проблемы без всякого размещения.
«Проблема США как раз в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. И любые наши действия, и действия наших партнеров вроде Китая или Ирана по созданию проблем для американцев будет восприниматься ими как наш ответ на их пренебрежение нашей безопасностью», — сказал Акопов.
Отношение России к проблемам безопасности Америки станет более жёстким и конфронтационным, как симметричный ответ на пренебрежение Америки к интересам России, заключил эксперт.
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