Времена Холодной войны, когда СССР технологически отставал от Америки, прошли. США не смогут поддерживать свою гегемонию, растянув силы по всей планете, уверен обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

У России нет необходимости размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле — сейчас и средства доставки, и подлодки, и сами ракеты таковы, что РФ может создать Америке проблемы без всякого размещения. Акопов раскрыл, откажется ли Запад от Минских соглашений окончательно © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Проблема США как раз в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. И любые наши действия, и действия наших партнеров вроде Китая или Ирана по созданию проблем для американцев будет восприниматься ими как наш ответ на их пренебрежение нашей безопасностью», — сказал Акопов.

Отношение России к проблемам безопасности Америки станет более жёстким и конфронтационным, как симметричный ответ на пренебрежение Америки к интересам России, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.