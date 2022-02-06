США не могут принять ответственное решение по гарантиям безопасности и вопросам Украины, потому что они не решили два ключевых внутриполитических вопроса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Ранее испанским изданием El Pais были опубликованы негативные "ответы" Соединённых Штатов на российские предложения по обоюдной безопасности и гарантиям невступления Украины в НАТО.

Ситуация будет неопределенной еще достаточно долгое время, потому что корень всего происходящего находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса: вопрос о власти и вопрос о деньгах, заявил эксперт. Пусть пробуют: Дробницкий скептически оценил будущее «Минска» © Facebook, Дмитрий Дробницкий

«Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил вопрос…Он даже не сказал, когда они поднимут ставку, хотя ему напрямую поручили заниматься этим вопросом.

Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — сказал Дробницкий.

Россия же, в свою очередь, не должна дожидаться, пока в США разберутся со своими проблемами, и осуществлять действия по укреплению национальной безопасности в одностороннем порядке, как было продекларировано, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.