Россия никак не наказывает страны Прибалтики за русофобию и прославление нацизма. Москве стоит взять пример с Пекина в том, как вести себя с враждебными государствами, уверен главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Переориентацию российского транзита из Прибалтики на Северо-Западный федеральный округ «санкциями» назвать невозможно — это лишь обеспечение логистической безопасности, подчеркнул Носович. «Последствия для Москвы будут тяжелыми». Польша и Литва захотели быть равными России © president.gov.ua

«История с «Беларуськалием» и Клайпедой показала, что Литва, наплевав на все экономические издержки, могла бы использовать транзит как средство давления на Россию. В 2014 году она могла бы перекрыть весь транзит из России и согласилась бы его открыть только в том случае, если бы Россия, например, вернула Крым Украине», — сказал эксперт.

Как же на самом деле можно было бы наказать прибалтийские республики, показал Китай, утверждает собеседник издания.

«Как только Литва начала вести антикитайскую линию, она тут же схлопотала по полной программе. Россия, против которой Литва вела враждебную политику все 30 лет своей независимости, поступала с Литвой гораздо мягче», — заявил Носович.

Китай сейчас стал для России примером, как надо принципиально вести себя с враждебными государствами, заключил эксперт.

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