Эстонцы живут не богаче белорусов и гораздо беднее россиян, утверждает эксперт.
«Да, они богаче украинцев и молдаван, но в России цены на отопление в несколько раз ниже, чем в той же Эстонии, которая по зарплатам считается самой богатой постсоветской республикой. Поэтому тут все неоднозначно…Нужно еще не забывать, что цены в этих республиках выше не только в России, Украине и Белоруссии, но даже выше, чем в Польше», — сказал Носович.
Прибалтийские страны пострадали от введения евро, и поэтому возникают анекдотические ситуации, когда жители литовского города Рокишкиса, где находится довольно известный в Прибалтике мясокомбинат, ездят покупать свою собственную колбасу к полякам, рассказал эксперт.
Миф о том, что прибалты купаются в золоте, создан самими руководителями этих стран, заключил Носович.
Полностью интервью можно прочитать здесь.