Эстония занимает первое место среди постсоветских республик по уровню зарплат, однако и затраты на ЖКХ у жителей этой страны в разы превышают российские. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

Эстонцы живут не богаче белорусов и гораздо беднее россиян, утверждает эксперт. Латвия пошлет на Украину военных инструкторов © СС0, Pixabay

«Да, они богаче украинцев и молдаван, но в России цены на отопление в несколько раз ниже, чем в той же Эстонии, которая по зарплатам считается самой богатой постсоветской республикой. Поэтому тут все неоднозначно…Нужно еще не забывать, что цены в этих республиках выше не только в России, Украине и Белоруссии, но даже выше, чем в Польше», — сказал Носович.

Прибалтийские страны пострадали от введения евро, и поэтому возникают анекдотические ситуации, когда жители литовского города Рокишкиса, где находится довольно известный в Прибалтике мясокомбинат, ездят покупать свою собственную колбасу к полякам, рассказал эксперт.

Миф о том, что прибалты купаются в золоте, создан самими руководителями этих стран, заключил Носович.

Полностью интервью можно прочитать здесь.