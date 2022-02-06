Напряжённость между Литвой и Белоруссией, запрет Литвой белорусского транзита могут привести к стратегическим рискам для российского Калининграда. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В ответ Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы. «Последствия для Москвы будут тяжелыми». Польша и Литва захотели быть равными России © president.gov.ua

Носович отметил чрезвычайную важность белорусского экспорта в Калининград и обозначил возможные риски.

«Например, Лукашенко неоднократно говорил, что он может перекрыть газопровод «Ямал-Европа», по которому поставляется газ в Литву, так вот по ответвлению от этого газопровода поставляется газ и в Калининградскую область. Возможно, Александр Григорьевич просто в сердцах это сказал, и в реальности он понимает все последствия такого решения», — сказал Носович.

Эксперт напомнил, что в Сейме Литвы был проект по блокировке транзита всех товаров белорусского происхождения, который вызвал в Калининграде панические настроения. Для Калининградской области имеют белорусские продукты питания.

Риски для Калининграда от напряженности в регионе присутствуют, но российское руководство и руководство области делают многое, чтобы нивелировать эти риски: много лет ведется системная работа, заключил эксперт.

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