«Это глупость. Ее даже Владимир Путин цитировал. Данилов дает аргументы России сегодня для того, чтобы выйти из Минских соглашений. Я думаю, что эта глупость имела узкую цель. Нужно было успокоить патриотическую часть общества. А у нас где-то 25% украинцев хотят войны до победного конца. И прежде всего, нужно было сказать западным партнерам, в частности, американцам, что мы не будем прогибаться под вашими требованиями», — заявил он.
Ранее Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что считает минские договорённости «рамочным соглашением», а слова Данилова назвал «публицистическим стилем». При этом политический эксперт Михаил Чаплыга выразил мнение, что опровержение слов Данилова недостаточно со стороны Офиса президента Украины.