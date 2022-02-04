Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов имел какую-то личную цель, когда заявил о невозможности выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом 3 февраля заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала UkrLive

«Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Ранее Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что считает минские договорённости «рамочным соглашением», а слова Данилова назвал «публицистическим стилем». При этом политический эксперт Михаил Чаплыга выразил мнение, что опровержение слов Данилова недостаточно со стороны Офиса президента Украины.