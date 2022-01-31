Ультраправые активисты Одессы в новом видео пообещали защищать город от «рашистов», вспомнив героическое сопротивление одесситов нацистской оккупации во время Великой Отечественной войны. Ролик был опубликован 31 января на странице местного националиста Демьяна Ганула в Facebook

«Я помню, я горжусь». Лидер одесских неонацистов опубликовал фото с шашлыком в годовщину 2 мая © Facebook, Дем'ян Ганул

Теперь, несмотря на свои неонацистские взгляды, Ганул собрал несколько десятков вооруженных сторонников к памятнику шахтерам — защитникам Одессы во времена Великой Отечественной войны и пообещал бороться с россиянами так, как это делали одесситы по отношению к фашистам в 1941-1945 гг.

Ролик начинается с демонстрации националистами своего оружия на фоне памятника под так называемый марш украинской армии, который был создан пять лет назад на основе гимна бандеровцев. Далее собравшиеся по очереди начинают произносить угрозы в адрес России, которая якобы готовится напасть на Украину и на Одессу в частности.

«Одесса во времена Второй мировой войны героически защищалась от нацистов, также мы будем обороняться против рашистов», — сказал Ганул.

«Не забывайте, у нас есть одесские катакомбы, которые не раз давали помощь партизанам, и нам они в помощь», «Отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас», «Отступать некуда, за нами только море», — произносят неонацисты. Все, кроме Ганула, делают свои заявления на русском языке.

Завершается видео традиционным лозунгом украинских националистов — «Слава Украине!» и «Одессе слава!»

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на РФ. В Кремле данные заявления опровергают и подчеркивают, что именно США и НАТО накачивают Украину оружием, что может привести к эскалации в Донбассе. Ранее другой видный украинский националист, Дмитрий Ярош, пообещал в случае войны оказать помощь Вооруженным силам Украины, а также «зачистить» всех «коллаборантов» внутри государства.

*Деятельность организации запрещена в РФ