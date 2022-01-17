Конец января и февраль-март ознаменуются энергетическим кризисом для Европы. Затягивая сертификацию "Северного потока-2", Брюссель всё больше к нему приближается, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Северный поток-2» мог бы помочь поставлять больше газа в Европу ежесуточно, что Европе было бы очень нужно в текущий отопительный сезон. В газохранилищах Старого Света всё меньше газа, и дефицит в ближайшее время будет только усугубляться, подчеркнул Юшков. Американские журналисты объяснили, чем мешает Вашингтону «Северный поток-2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

«Поэтому я думаю, что конец января и особенно февраль-март будут самым кризисным периодом. Если не будет особенно теплой погоды, то дефицит газа в Европе будет ужесточаться и цены будут расти», — сказал эксперт.

В случае наступления в конце февраля-марта морозов, ситуация в Европе может привести к введению чрезвычайного положения и веерным отключениям электроэнергии, заявил Юшков.

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