"Северный поток-2" стал предметом торга между политическими силами внутри США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 января заявила, что Штаты ведут работу по замедлению сертификации «Северного потока-2», а помогает им в этом нынешний кабинет министров Германии. Логика заявления Нуланд, по мнению Юшкова, заключается в том, что правящая партия демократов в США вынуждена демонстрировать "борьбу с Россией", чтобы не уступить республиканцам из оппозиции. «Железные леди» за «Северный поток — 2»: как западные женщины-политики защищают российско-европейский трубопровод © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

«Мы видим, что зачастую «Северный поток-2» становится разменной монетой в торгах между демократами и республиканцами по внутренней политике. Например, сенатор Тед Круз, который специализируется на антироссийских санкциях и в частности противодействию «Северному потоку-2», уже много законопроектов против этого трубопровода придумал, и их всех не допускали до голосования», — сказал Юшков.

Вполне возможно, что Нуланд пытается доказать оппонентам из Республиканской партии, что борется с Россией, и поэтому сертификацию газопровода затягивают, заключил эксперт.

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